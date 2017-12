Herling | il coraggio intollerabile di svelare l' universo dei gulag

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Fedor Dostoevskij così scrive nelle Memorie da una casa di morti: «Questo è un mondo a parte, che non somiglia a nessun altro, con le sue leggi speciali, i suoi usi, i suoi costumi, le sue abitudini: una casa di morte vivente, una vita come non esiste in nessun altro luogo, e gente che non ha pari. È questo mondo a parte che io mi accingo a descrivere». La frase è posta in esergo a Un mondo a parte di Gustaw(Kielce, 1919 Napoli, 2000) e il «pellegrino della libertà» prese inequivocabilmente il titolo del suo libro necessario dall'opera di Dostoevskij il quale, non a caso, nell'Ottocento riuscì a vedere l'annientamento dell'umanità che ci sarebbe stato nel Novecento.Il polacco, che in Italia poi collaborerà con il Corriere della Sera di Giovanni Spadolini e il Giornale di Indro Montanelli, fu rinchiuso per due ...