HAPPY! - Nell' anno del cavallo arrivano cose nuove e pericolose

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Auguri di buone feste, carissimi lettori! Eccoci con l'anteprima del quarto episodio di, in onda questa sera su Syfy. L'episodio si intitola "Year of the Horse", naturalmente riferito al segno zodiacale cinese che simboleggia vivacità e positività, proprio come il simpatico Happy. Questa quarta puntata vedrà l'arrivo di un nuovo volto e interessanti sviluppia ricerca di Haley, condotta come già sappiamo su due fronti.ARTICOLI CORRELATI:- Recensione 1x03 "When Christmas Was Christmas"Cominciamo con la sinossi:"Sax e Happy seguono le loro sorti a Chinatown; la sorella di Blue si mostra cercando vendetta per l'assassinio dei suoi figli; la ricerca di Merry la porta più vicina al malvagio Babbo Natale."Come già anticipatoa foto di copertina, un nuovo volto arriverà sulla scena della serie. Si tratta di Isabella Scaramucci, interpretata da Debi Mazar (Younger), la ...