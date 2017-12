Grillo pronto a sostituire Di Maio con Di Battista dopo le elezioni?

: #Taverna potrebbe diventare #candidatapremier del #m5s. È venuto il momento di prendere seriamente in considerazion… - ninogeremicca : #Taverna potrebbe diventare #candidatapremier del #m5s. È venuto il momento di prendere seriamente in considerazion… - RLaRagione : RT @EugenioCardi: Ahhh, ecco... ?? - CiranGuccini : Grillo isola Di Maio: già pronto a mollarlo subito dopo le urne - IlGiornale.it - LauraAngelino : Tipo: mi dispiace, è un periodo che sono distratto da cose più grandi di me e devo prendere delle deicisioni import… - MaBallestriero : Chi l’avrebbe mai detto? Io -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Secondo tutti gli ultimi sondaggi il M5S è nettamente il primo movimento politico in Italia VIDEO, con percentuali che oscillano tra il 27 e il 29% dei potenziali consensi. Ma al M5S rappresentato dal candidato premier Luigi #Dinon bastera' vincere ledi marzo per ottenere l’incarico di governo ed entrare a Palazzo Chigi. Didovrebbe ottenere per forza lo prescrive la legge il voto di fiducia delle due camere, ma il divieto pentastellato di stringere alleanze pre o post elettorali rischia di pesare come un macigno sul futuro politico del vicepresidente della Camera. Per questo, anche se a rivelarlo è il quotidiano Il Giornale fonte non proprio ‘amica’ del M5S, il fondatore del movimento #Beppestarebbe gia' lavorando al ‘Gigino’. Possibili sostituti? Alessandro #di, Roberto Fico o Roberta Lombardi. Dirischia di vincere ma ...