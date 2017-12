: Domani scioglieranno le Camere. E ci resterà #Gentiloni senza il Governo Gentiloni. Un succedaneo del succedaneo, insomma. #apposto - hagakure_jfp : Domani scioglieranno le Camere. E ci resterà #Gentiloni senza il Governo Gentiloni. Un succedaneo del succedaneo, insomma. #apposto - giovannisarubbi : #Elezioni, il 28 inizia il conto alla rovescia: Mattarella scioglie le camere #politica #governo #partiti - GDigilio : A camere sciolte spero in un ravvedimento operoso del #Pd per costruire un #centrosinistra di governo - tfabiani2 : RT @ilmessaggeroit: Governo, #camere verso lo #scioglimento: la #legislatura degli imprevisti - KwisatzHaderac0 : RT @RiscattoNaz: Giovedì Mattarella scioglierà le Camere: è giunta la fine ingloriosa del governo anti-italiano del PD -

Leggi la notizia su ilmessaggero

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Quella del famoso streaming - primaad aver introdotto e presto abbandonato questo ingenuo sistema della trasparenza come se in politica tutto si potesse fare apertis verbis e in diretta..