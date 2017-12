governi letta renzi gentiloni confronto

: RT @GianandreaGaian: @a_meluzzi Sai che novità. Negli ultimi 4 anni la mafia nigeriana è diventata la più importante organizzazione crimina… - davilla58 : RT @GianandreaGaian: @a_meluzzi Sai che novità. Negli ultimi 4 anni la mafia nigeriana è diventata la più importante organizzazione crimina… - RobinG00d : RT @GianandreaGaian: @a_meluzzi Sai che novità. Negli ultimi 4 anni la mafia nigeriana è diventata la più importante organizzazione crimina… - vaniacavi : RT @GianandreaGaian: @a_meluzzi Sai che novità. Negli ultimi 4 anni la mafia nigeriana è diventata la più importante organizzazione crimina… - ladydd69 : RT @GianandreaGaian: @a_meluzzi Sai che novità. Negli ultimi 4 anni la mafia nigeriana è diventata la più importante organizzazione crimina… - pofa63 : RT @GianandreaGaian: @a_meluzzi Sai che novità. Negli ultimi 4 anni la mafia nigeriana è diventata la più importante organizzazione crimina… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Tre diverse squadre di governo sono state nominate nel corso della XVII legislatura: governo(aprile 2013-febbraio 2014), governo(febbraio 2014-dicembre 2016) e l'attuale governo(dal dicembre 2016). Sorprendentemente - si legge nel Rapporto AGI/Depp - molto poco è cambiato da un governo all'altro, sia per quanto riguarda la composizione numerica e anagrafica, che per quella partitica. Tutti e 3 gli esecutivi sono stati composti da circa 60 unità. La diminuzione del numero di ministri con i, sceso sotto le 20 unità, è stato infatti controbilanciato da un più alto numero di sottosegretari, che dai 32 disono passati ai 36 die 35 di. Quote rosa Anche per quanto riguarda quote rosa ed età media le variazioni fra i diversisono state ...