Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro due funzionari nordcoreani

"Dateci tutti i soldi" : madre e fiGlio pestati in casa dai rapinatori : ... condannata la donna che derubò chef Barbieri con una mail fasulla Cronaca Investito da un treno a Rodallo: 16enne ferito, ma non rischia la vita FOTO Cronaca Scivola sul ghiaccio e precipita nel ...

Gli Stati generali per lanciare le elezioni : Ma è stata soprattutto una serata di politica, di vera politica. Coordinati da Federico Simoni , vicesindaco di Adria e vicecoordinatore provinciale azzurro, hanno portato i loro saluti il sindaco di ...

Francesco : vediamo Gesù nei fiGli dei disoccupati e dei migranti. In Terrasanta due Stati e confini riconosciuti : Papa Fransceco ha rinnovato il suo appello alla solidarietà sociale e in particolare all'accoglienza dei migranti nelle messe della vigilia e di Natale. Altro tema caro al Pontefice e ribadito anche ...

Corea del Nord : “Gli Stati Uniti si illudono - non rinunceremo al nucleare” : Il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha dichiarato che gli Stati Uniti “si illudono” se pensano che Pyongyang rinuncerà alle sue armi nucleari e che le nuove sanzioni ONU sono un “atto di guerra” che viola la sovranità del Paese: “Consideriamo queste sanzioni manipolate dagli Usa e dai suoi seguaci una grave infrazione della nostra repubblica, un atto di guerra che viola la pace e la stabilita’ nella ...

Milano - tentano di rapire la fiGlia che vuole farsi suora. Arrestati padre e fratello : Il padre e il fratello di una donna di Avellino sono stati Arrestati a Milano con l'accusa di aver sequestrato la loro parente per impedirle di farsi suora.Gli agenti della volante del Commissariato Comasina sono intervenuti in via Pantaleo a Milano dopo la segnalazione al 113 di un'aggressione. I due uomini, C.D.P., 59 anni e N.D.P., 28 anni, infatti, due giorni fa, hanno tentato di caricare con forza nella loro auto la giovane, per ...

Trapelati giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2018 : Deus Ex Mankind Divided tra Gli altri? : Gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno i soliti giochi gratis a partire dal 2 gennaio 2018: grazie a una pubblicità su Facebook sulla pagina olandese dedicata a PlayStation forse sappiamo già quali giochi sono. Per errore infatti sarebbero stati svelati da questo video: è stato poi rimosso ma un utente è riuscito a fare uno screenshot. Ecco la lista dei giochi che entreranno nella lista PlayStation Plus Instant Game Collection da gennaio ...

Chi ha mandato in rovina Gli Stati Uniti? : Tra gli americani sembra diffusa la convinzione che il paese stia procedendo nella direzione sbagliata, e vecchie e nuove generazioni si accusano reciprocamente di esserne responsabili. Leggi

Gli Stati Uniti pronti a fornire armi a Kiev : L’amministrazione Trump ha approvato un piano per fornire armi letali all’Ucraina, tra cui missili anticarro Javelin di fabbricazione Usa. Dopo le anticipazioni di stampa, ora arriva la conferma dei funzionari americani. ...

La Corea del Nord condanna la relazione sulla strategia di sicurezza nazionale deGli Stati Uniti : ...c'è stato alcun cambiamento nell'obiettivo strategico degli Stati Uniti di strangolare la Corea del Nord e trasformare l'intera penisola Coreana in un avamposto per realizzare la sua domina del mondo.

Varese : aggrediscono polizia a scuola - arrestati padre e fiGlio : Milano, 22 dic. (AdnKronos) - Due uomini di 66 e 37 anni, padre e figlio, sono stati arrestati dalla polizia a Varese per resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 37enne si è presentato nella scuola frequentata dai suoi figli e ha preteso di visionare alcuni documenti riservati. Il p

Ferrero vicina allacquisto delle barrette di cioccolato Nestlé neGli Stati Uniti : Ferrero è vicina all'acquisto delle barrette di cioccolato Nestlé negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Ferrero si appresterebbe a sborsare 2 miliardi ...

Gerusalemme Capitale - l'Onu condanna Gli Usa : 128 Stati votano contro Trump : L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha condannato la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme Capitale di Israele. La votazione si è conclusa con 128 voti a favore e 9 contrari, mentre...