Gigio Donnarumma salta Milan-Inter di Coppa Italia? Il problema all' inguine

Milan - Gigio Donnarumma al Psg : l'erede sarà Pepe Reina : Dopo la (grottesca) vicenda della richiesta di annullamento del contratto, il destino di Gigio Donnarumma - nonostante i suoi post sui social - è segnato: addio, Milan. Magari anche a gennaio (più ...

Gigio Donnarumma - spuntano le lettere che sputtanano il Milan : Un autentico casino, che continua ad agitare le acque già molto mosse in cui naviga la barca Milan in queste settimane, tra batoste in campo e bastonate dalla Uefa circa il voluntary agreement legato ...

Calciomercato Milan/ News - il Psg allontana Gigio Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Paris Saint German smentisce l'ipotesi che possa arrivare presto un portiere, Gigio Donnarumma non è nel mirino?(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 03:02:00 GMT)

Donnarumma - la nuova posizione dei tifosi e la 'contromossa' di Gigio : ecco cosa attende il portiere rossonero : Dopo la durissima contestazione in Coppa Italia contro il Verona, adesso " secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport " i tifosi del Milan hanno cambiato strategia: niente cori e striscioni ...

Gigio Donnarumma via dal Milan?/ Ultime notizie - rumors : Video - Fassone getta acqua sul fuoco : Gigio Donnarumma via dal Milan? Raiola: “Mirabelli ce l'ha con me e sta usando il giocatore per attaccarmi”. Le Ultime notizie sul futuro del portiere, le dichiarazioni dell'agente(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 20:49:00 GMT)

Milan - Donnarumma via? Gigio ha già fatto la sua scelta : i dettagli : La grana relativa al futuro di Gigio Donnarumma è destinata a proseguire ancora a lungo. Negli ultimi giorni è scoppiato un nuovo caso dopo le (assurde) esternazioni di Raiola sulla presunta “violenza morale” subita dal portiere in estate al momento della firma sul rinnovo. Il 99 rossonero prima, durante e dopo il match di Coppa Italia vinto dal Milan contro il Verona è stato fischiato e insultato. Donnarumma però si è sfogato sui ...