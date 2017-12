Giappone | nucleare | ok governo a riavvio 2 reattori

Corea del Nord - dal Giappone un calcio alla guerra nucleare : Pubblicità Pubblicità Può un evento sportivo fare da volano per la pace? Sovente è possibile, in altri casi no. Non c'è una legge scritta in tal senso e la 'tregua olimpica' in fin dei conti ...

Corea del Nord - dal Giappone un calcio alla guerra nucleare Video : Può un evento sportivo fare da volano per la pace? Sovente è possibile, in altri casi no. Non c'è una legge scritta in tal senso e la 'tregua olimpica' in fin dei conti funzionava meglio nell'antica Grecia piuttosto che in epoca contemporeanea. Eppure lo sport ha spesso unito ciò che la politica tende a dividere, anche ai nostri tempi. Se c'è una situazione critica nel mondo di oggi è quella che si vive nella penisola Coreana, dove la ...

Trump inizia il tour asiatico : dal Giappone alle Filippine - al centro la minaccia nucleare nordcoreana : Il presidente Donald Trump si trova alle Hawaii da ieri: da lì partirà per il suo tour di dodici giorni in Giappone, Corea del Sud, Cina, Vietnam e Filippine. Al centro del suo viaggio la minaccia nucleare nordcoreana. “Credo che avremo grande successo, parleremo del commercio, ovviamente parleremo della Corea del Nord“, ha dichiarato Trump ai giornalisti prima di lasciare Washington per volare alle Hawaii. Prima di prendere ...

La Corea del Nord minaccia il Giappone : 'Provocheremo una bufera nucleare'. : Pyongyang non ha affatto apprezzato il tentativo nipponico volto a "convincere" il regime NordCoreano ad abbandonare il programma nucleare. Il premier Giapponese, Shinzo Abe "finirà per suicidarsi. I tentativi di Tokyo non fanno che aumentare la tensione e provocheranno una bufera nucleare sull'arcipelago nipponico. Le recenti pressioni Giapponesi non vogliono favorire il dialogo, ma non sono altro che uno stratagemma politico per raggiungere ...