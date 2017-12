Ghiaccio in pista | l’aereo con 50 passeggeri finisce in testa coda nella neve a Boston

La strada è una pista di Ghiaccio - la pattinatrice diventa una star del web : Una ragazza che pattina sull'asfalto è diventata in pochi giorni una star, prima in Scozia e poi nel resto del mondo grazie ai social netowrk. Lei si chiama Faith Davidson e...

Maltempo Toscana : neve sul monte Amiata - crolla tendone della pista del Ghiaccio : Nevica sul monte Amiata (Grosseto): diverse le auto in difficoltà sulla via di collegamento da montegiovi fino al bivio di Arcidosso e Santa Fiora. I vigili del fuoco stanno raggiungendo le vetture per soccorrere gli occupanti. A causa del peso del manto bianco è crollato il tendone della copertura della pista del ghiaccio ad Arcidosso. L'articolo Maltempo Toscana: neve sul monte Amiata, crolla tendone della pista del ghiaccio sembra essere il ...

"Io scelgo Fermo" sulla pista di Ghiaccio : "A Civitanova stessa attrattiva a 650' - a Fermo non ne bastano 45mila" : "La Procura Regionale presso la Corte dei Conti ci ha formalmente comunicato che per gli allestimenti delle festività natalizie è stato aperto un apposito fascicolo istruttorio. Una notizia che non ci ...

Terremoto Centro Italia : domani l’inaugurazione della pista di pattinaggio in Ghiaccio ecologico a Visso : Verrà inaugurata domani una pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico a Visso, nel Villaggio di Babbo Natale della città maceratese colpita dalla sequenza sismica iniziata nell’estate 2016. La installerà l’azienda spagnola Xtraice, in collaborazione con l’associazione Sibil Iniziative e il sostegno del Comune. Si tratta di piastre di ghiaccio sintetico autolubrificate che espellono un liquido lubrificante utile per permettere ...

Maldive : la pista di pattinaggio sul Ghiaccio artificiale a +28°C : Siamo nelle Maldive tropicali, sulla bellissima isola di Bolifushi, vicina all’aeroporto di Malè, a soli 20 minuti di viaggio in fuoribordo. Proprio qui il resort Jumeirah Vittaveli, circondato da spiaggia di sabbia bianca, acqua cristallina e lussureggiante vegetazione, aprirà entro Natale una pista di pattinaggio sul ghiaccio unica al mondo, realizzata con lastre di ghiaccio artificiale, in grado di resistere maggiormente alle alte ...

Lissone : Magic globe - casette e pista di Ghiaccio per un Natale super : "Natale Lissonese", tantissimi eventi creati in sinergia per illuminare la città di colori ed occasioni di shopping nei negozi del centro. Comune di Lissone, Distretto Urbano del Commercio (Duc), in ...

Grottammare - Natale tra Presepe vivente - musica e spettacoli. In forse la pista di Ghiaccio : Ancora spettacoli per tutti, sempre al Teatro delle Energie, con diversi appuntamenti: il 26 novembre, ore 17, con 'Il giardino dei cieliegi' di Anton Cechov, regia di Eugenio Olivieri; il 1 dicembre,...