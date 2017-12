GF Vip 2017 | tutti gli outfit di Ilary Blasi

Vip morti nel 2017 : ultimo Heather Menzies - elenco completo : Il 2016 è già passato alla storia per averci portato via tanti Vip, facendo soprattutto una strage nel mondo della Musica. Partendo con David Bowie ad inizio anni e terminando con George Michael a fine anno. Nel mezzo tante rockstar soprattutto degli anni ’70. Ma tanti anche i lutti nel mondo del cinema, della televisione, della cultura in generale. Ma veniamo ai vip morti nel 2017. Il 25 dicembre è morta l’attrice Bruce McCandless. ...

Vip morti nel 2017 : ultimo Bruce McCandless - elenco completo : Il 2016 è già passato alla storia per averci portato via tanti Vip, facendo soprattutto una strage nel mondo della Musica. Partendo con David Bowie ad inizio anni e terminando con George Michael a fine anno. Nel mezzo tante rockstar soprattutto degli anni ’70. Ma tanti anche i lutti nel mondo del cinema, della televisione, della cultura in generale. Ma veniamo ai vip morti nel 2017. Il 23 dicembre è morto l’astronauta Bruce McCandless. ...

Vip morti nel 2017 : ultimo Altero Matteoli - elenco completo : Il 2016 è già passato alla storia per averci portato via tanti Vip, facendo soprattutto una strage nel mondo della Musica. Partendo con David Bowie ad inizio anni e terminando con George Michael a fine anno. Nel mezzo tante rockstar soprattutto degli anni ’70. Ma tanti anche i lutti nel mondo del cinema, della televisione, della cultura in generale. Ma veniamo ai vip morti nel 2017. Il 18 dicembre è morto l’ex Ministro delle Infrastrutture ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ Video - le coccole sulle note di "Baciami ancora" (Grande Fratello Vip 2017) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER raccontano il primo incontro tra la modella e la famiglia dell'ex ciclista avvenuto dopo il Grande Fratello Vip 2017.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 15:35:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Serate in discoteca tra dediche e passione (Grande Fratello Vip 2017) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano il primo incontro tra la modella e la famiglia dell'ex ciclista avvenuto dopo il Grande Fratello Vip 2017.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 09:56:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Incontro tra la modella e la famiglia di Ignazio (Grande Fratello Vip 2017) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano il primo Incontro tra la modella e la famiglia dell'ex ciclista avvenuto dopo il Grande Fratello Vip 2017.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 06:08:00 GMT)

BAKE OFF ITALIA CELEBRITY EDIZION 2017/ Pagelle e vincitore : i pasticceri Vip promossi a pieni voti : BAKE Off ITALIA CELEBRITY Edition 2017: il racconto della diretta e le Pagelle della seconda puntata su Real Time. Jake La Furia e Laura vincono la serata(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 08:12:00 GMT)

BAKE OFF ITALIA CELEBRITY EDITION 2017 / Vip - Fabio Troiano e Isabella vincono la sfida (Diretta - 15 novembre) : BAKE Off ITALIA CELEBRITY EDITION 2017, anticipazioni e cast seconda e ultima puntata di oggi, venerdì 15 dicembre, chi saranno i vincitori tra gli ambiziosi concorrenti famosi?(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 21:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2017 - bacio tra Luca Onestini ed Ivana Mrazova (VIDEO) : Ultima puntata prima della pausa natalizia per Mattino 5, occasione per rivedere i protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip ed in particolare le coppie (consolidate e non) formate nella casa, in particolare quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e l'altra da 'lavori in corso' di Luca Onestini e Ivana Mrazova in collegamento da Verona.Questi ultimi sono tuttora al centro delle voci su un loro possibile ...

Gf Vip 2017 - Ivana Mrazova : l'ex Alessandro si sfoga su Instagram : Ivana Mrazova, terza classificata al Grande Fratello Vip, è ufficialmente single. Non solo: stando a quanto ha dichiarato lei stessa nelle ultime interviste, tra lei e l'ex fidanzato Alessandro non c'è mai stato un grande amore, ma solo un inizio di relazione, partita - tra l'altro - poco prima dell'ingresso della modella ceca al Grande Fratello Vip. Non c'è rancore nè pentimento, secondo lei ha fatto bene a troncare la relazione (anche ...

Grande Fratello Vip 2017 - Daniele Bossari : "Io e Filippa sposi entro primavera 2018" (VIDEO) : Un sorridente Daniele Bossari è stato ospite dell'ultima puntata della stagione autunnale del Maurizio Costanzo Show. Insieme a lui, Luca Onestini, Raffaello Tonon e Giulia de Lellis, vip che hanno fatto il percorso insieme al vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip.Al centro della chiacchierata con il padrone di casa del talk show di Canale 5, non solo gli aneddoti e le curiosità degli 85 giorni nella casa, ma anche (e ...

Grande Fratello Vip 2017 - Giulia de Lellis rifiuta le ospitate a Pomeriggio 5? : Da giorni nella trasmissione di Canale 5, Pomeriggio 5, continua il pellegrinaggio di alcuni protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, da Aida Yespica a Ivana Mrazova e Raffaello Tonon, presto dovrebbe arrivare anche Luca Onestini. Ma di Giulia de Lellis, ad oltre una settimana di distanza dalla finale del reality show, ancora nessuna traccia.Facciamo un po' il punto: prima dell'esperienza nella casa più spiata d'Italia, ...

Vip morti nel 2017 : ultimo Everardo Dalla Noce - elenco completo : Il 2016 è già passato alla storia per averci portato via tanti Vip, facendo soprattutto una strage nel mondo della Musica. Partendo con David Bowie ad inizio anni e terminando con George Michael a fine anno. Nel mezzo tante rockstar soprattutto degli anni ’70. Ma tanti anche i lutti nel mondo del cinema, della televisione, della cultura in generale. Ma veniamo ai vip morti nel 2017. Il 12 dicembre è morto Everardo Dalla Noce. Aveva 89 anni. ...

Gf Vip 2017 - Ivana Mrazova : "Mi sono lasciata dopo 5 mesi - ora sono libera" (VIDEO) : Ivana Mrazova, terza classificata della seconda edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Pomeriggio 5 nella puntata del 12 dicembre. La modella racconta il suo percorso all'interno della casa, fra cui l'inevitabile riferimento all'avvicinamento tra lei e Luca Onestini e la 'frequentazione' (come sottolineato da Ivana) con l'imprenditore Alessandro Allevato, sospesa dopo 5 mesi nel momento in cui ha varcato la porta della casa più ...