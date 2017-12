Germania | 15enne accoltella e uccide una coetanea in un negozio

Germania - 15enne accoltella coetanea : 20.14 Un ragazzo afghano di 15 anni ha accoltellato a morte una coetanea in un supermercato di Kandel, in Renania Palatinato. La ragazza è deceduta successivamente in ospedale per le ferite subite. L'aggressione è avvenuta nel corso di una lite tra teenager, riferisce la polizia di Landau. Le autorità non hanno diffuso altri dettagli sull'autore dell'aggressione.