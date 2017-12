Gentiloni visita ospedale Bambino Gesù

Gentiloni mercoledì in visita alla Tod’s di Arquata ma gli sfollati lo vogliono tra le casette : Una visita prima di Natale. Mercoledì il premier Paolo Gentiloni sarà nelle zone terremotate, salvo cambi di programma dell'ultimo momento. Nelle casette montate nel campo di Arquata del Tronto gli sfollati lo attendono. Il Presidente del consiglio andrà allo stabilimento della Tod's per l'inaugurazione ufficiale della fabbrica costruita dal gruppo guidato da Diego Della Valle.Stando al programma ancora non ufficiale il ...

Gentiloni visita piattaforma Eni in Ghana : orgogliosi da italiani : Takoradi, (askanews) - "Vedendo questa Fpso penso che siamo tutti orgogliosi di quello che abbiamo realizzato, lo siamo come italiani , perchè l'Eni è una grandissima azienda italiana. C'è la ...

Gentiloni visita piattaforma Eni in Ghana : orgogliosi da italiani : ‘Attenti a nostri interessi ma rapporto speciale con altri Paesi’ L'articolo Gentiloni visita piattaforma Eni in Ghana : orgogliosi da italiani proviene da VanityFair.it.

Gentiloni visita Moschea di Abu Dhabi : 8.48 "Incanto della Moschea che rappresenta la grandezza di Abu Dhabi e della fede islamica. Orgoglio per il contributo dell'Italia a questa meraviglia". E' il messaggio lasciato dal premier Gentiloni ,sul libro d'onore dopo la visita alla Moschea Sheik Zayed di Abu Dhabi . Un'opera imponente, la quinta Moschea più grande del mondo, costruita in tempi record dal 2000 al 2007, con il contributo di imprese italiane che hanno fornito i marmi di ...

Il premier Gentiloni in visita alla moschea di Abu Dhabi : visita del presidente del Consiglio Gentiloni alla grande moschea dello sceicco Zayed ad Abu Dhabi, la quinta moschea più grande del mondo costruita tra l'altro con materiali italiani come il marmo di Carrara ed il vetro di Murano per i lampadari e gli intarsi alle pareti. Il premier accompagnato dalla moglie Manuela ha visitato l'...