Gelo | macerie e ritardi Per i terremotati un altro Natale triste

: @vittoriozucconi Avere una casa . Non stare al gelo. Non pensare allo IUS SOLI , ma liberare dalle macerie del te… - SnaidGiorgio : @vittoriozucconi Avere una casa . Non stare al gelo. Non pensare allo IUS SOLI , ma liberare dalle macerie del te… - SintagmaToi : @lauraboldrini Dopo più di un anno ci sono ancora le macerie del terremoto ad Amatrice e dintorni, gente che aspett… - Vituzzo_Zuccone : RT @vincenzocacace4: @FiammaFrancesca @UNICEF_Italia @robylum @KellerZoe @Andrea_Iacomini io trovo estremamente infame occuparsi di altri t… - vincenzocacace4 : @FiammaFrancesca @UNICEF_Italia @robylum @KellerZoe @Andrea_Iacomini io trovo estremamente infame occuparsi di altr… - leone5264 : RT @tempoweb: Il Natale dei terremotati al gelo tra le macerie Il nostro reportage ad #Amatrice e #Norcia [VIDEO] -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Secondoda sfollati. É stata lasorte, a un anno e mezzo dall'evento sismico, di almeno metà della popolazione terremotata del centro Italia. Soltanto un solido spirito di adattamento e un forte amore per la propria terra d'origine sta aiutando questa gente a superare le tantissime difficoltà che giorno dopo giorno gli si parano davanti. Non bastano le scosse, anche di debolissima entità che si ripresentano periodicamente, a ricordare il terremoto di agosto e poi quello di ottobre del 2016 perché oggi, alle complicazioni di allora se ne aggiungono di nuove. E apparentemente difficili da risolvere. Prima fra tutte quella delle soluzioni abitative d'emergenza (Sae), ossia le cosiddette casette montate per metà rispetto al numero richiesto. Tuttavia le famiglie che hanno preso possesso degli alloggi temporanei non se la passano gran bene: le tubature dei boiler ...