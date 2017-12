Games With Gold Gennaio 2018 | Ecco I Giochi Da Scaricare Gratis

Xbox Games With Gold : annunciati i titoli di gennaio 2018 : Quest'anno sta volgendo al termine, e fa sempre piacere sapere quali nuovi titoli saranno disponibili con il Games With Gold del mese prossimo.Il mese in arrivo è gennaio 2018, e Segmentnext ci riporta tutte le novità. I seguenti giochi saranno disponibili per Xbox One e due di questi, grazie alla retrocompatibilità, saranno anche giocabili su 360.Abbiamo innanzitutto l'action isometrico RPG The Incredible Adventures di Van Helsing III in ...

Annunciati i Games With Gold di Gennaio 2018 : In attesa di festeggiare l’arrivo del nuovo anno,Microsoft ha rivelato oggi i giochi che gli utenti, abbonati al servizio Xbox Live riceveranno gratis durante il mese di Gennaio 2018, grazie alla promozione Games with Gold.Per il mese di Gennaio troviamo,grandi titoli come The Incredible Adventures di Van Helsing III (disponibile dal 1 al 31 Gennaio per Xbox One), Zombi (disponibile dal 16 Gennaio al 15 Febbraio su Xbox One), Tomb Raider ...

Ecco i Games With Gold di metà dicembre - Back to the Future tra i giochi gratis : Siamo a metà dicembre e questo significa che i giocatori delle console Microsoft hanno l'ultima occasione per riscattare alcun giochi gratuiti, insomma i Games with Gold di questo mese. Si ha tempo fino ad oggi 15 dicembre per ricevere gratis Tales From The Borderlands su Xbox One e il rhythm game Child of Eden per Xbox 360, compatibile anch'esso per Xbox One. Inoltre il gioco Warhammer: End Times Vermintide rientra tra quelli gratuiti fino a ...

Quanto valgono i giochi gratuiti del PlayStation Plus e i Games With Gold? : Ogni nuovo mese è l'occasione giusta per lodare o per criticare Quanto offerto da Microsoft e da Sony e dal PlayStation Plus e Xbox Live Gold. Instant Game Collection e Games with Gold vengono spesso messi a confronto ma le analisi non sono sempre molto approfondite o sufficientemente ampie da poter esprimere un'opinione generale sui servizi.Polygon ci prova con due articoli dedicati proprio alla valutazione quantitativa e qualitativa dei giochi ...

Annunciati i Games With Gold di Dicembre 2017 : Novembre è giunto quasi al termine e Microsoft ha rivelato oggi i giochi che gli utenti, abbonati al servizio Xbox Live riceveranno gratis durante il mese di Dicembre 2017, grazie alla promozione Games with Gold.Per il mese di Dicembre troviamo,grandi titoli come Warhammer: End Times – Vermintide (disponibile dal 1 al 31 Dicembre per Xbox One), Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition(disponibile dal 16 Dicembre al 15 Gennaio su ...

Games With Gold Dicembre 2017 : Ecco I Giochi Da Scaricare Gratis : Microsoft svela i Games With Gold di Dicembre 2017. Arriva la nuova lista di titoli scaricabili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 nel mese di Dicembre Games With Gold di Dicembre 2017 Come riportato dal portale Major Nelson, Microsoft ha ufficializzato la nuova selezione di Giochi gratuiti che entreranno a far parte dei Games […]

Microsoft annuncia i Games With Gold di dicembre : Come da da tradizione Microsoft annuncia i Games with Gold con leggero anticipo rispetto a Sony e al reveal dei titoli gratuiti per gli abbonati al PlayStation Plus. Cosa possiamo aspettarci dai Games with Gold di dicembre?Com'era facilmente immaginabile, Larry "Major Nelson" Hyrb ha rivelato i giochi gratuiti del mese affidandosi al suo blog. Scopriamo la line-up del mese di dicembre:Xbox OneRead more…

Microsoft rivela i Games With Gold di novembre : Con novembre ormai alle porte arriva il momento di dare un'occhiata a ciò che i servizi in abbonamento di Microsoft e Sony propongono a tutti i propri utenti. In questo caso ci concentriamo in particolare sulla line-up dei Games with Gold, i titoli scaricabili gratuitamente dai giocatori Xbox One e Xbox 360 abbonati a Xbox Live Gold.Polygon ha riportato i quattro titoli che caratterizzeranno il prossimo mese delineando una line-up indubbiamente ...

Annunciati i Games With Gold di Novembre 2017 : Ottobre è giunto quasi al termine e Microsoft ha rivelato oggi i giochi che gli utenti, abbonati al servizio Xbox Live riceveranno gratis durante il mese di Novembre 2017, grazie alla promozione Games with Gold.Per il mese di Novembre troviamo,grandi titoli come Trackmania Turbo (disponibile dal 1 al 30 Novembre per Xbox One), Tales from the Borderlands(disponibile dal 16 Ottobre al 15 Novembre su Xbox One),Nights into Dreams (Disponibile dal 1 ...

Games With Gold Novembre 2017 : Ecco I Giochi Da Scaricare Gratis : Microsoft svela i Games With Gold di Novembre 2017. Arriva la nuova lista di titoli scaricabili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360 nel mese di Novembre Games With Gold di Novembre 2017 Come riportato dal portale Major Nelson, Microsoft ha ufficializzato la nuova selezione di Giochi gratuiti che entreranno a far parte dei Games […]

Svelati i Games With Gold per Xbox One di novembre 2017 - Trackmania Turbo tra gli altri : Come ogni mese Major Nelson ha velato i Games with Gold di novembre, cioè i giochi gratuiti che tutti gli utenti abbonati a Xbox Live potranno scaricare. I giochi sono due per Xbox One e due per Xbox 360. Sono giochi molto interessanti ma, parliamoci chiaro, non tripla A. C'è comunque per gli utenti Xbox One la possibilità di giocare anche i giochi Xbox 360 grazie alla retrocompatibilità, quindi chi avrà la console di ultima generazione avrà a ...

Games With Gold o Playstation Plus?Chi offrirà i migliori giochi gratuiti di Ottobre : Come ogni fine mese arrivano i giochi gratuiti delle tue piattaforme più gettonate degli ultimi anni.Ieri sono stati annunciati sia i Games with Gold per gli utenti abbonati a Xbox Live e sia i giochi gratuiti del Playstation Plus del mese di Ottobre.Riepilogando troviamo: Gone Home: Console Edition su Xbox One dal 1 al 31 Ottobre. The Turing Test su Xbox One dal 16 Ottobre al 15 novembre. Rayman 3 HD su Xbox 360 e Xbox One dal 1 al ...