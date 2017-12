: RT @kidstu: condananto per falso in italia fa carriera nell'antimafia invece di trovarsi un lavoro vero. la dice lunga su questo Paese... h… - GaetanoBellitto : RT @kidstu: condananto per falso in italia fa carriera nell'antimafia invece di trovarsi un lavoro vero. la dice lunga su questo Paese... h… - pendolaria : RT @fattoquotidiano: G8 di Genova, promosso a questore il poliziotto che accusò i no-global di aver ucciso Carlo… - silviabest77 : G8 di Genova, promosso a questore il poliziotto che accusò i no-global di aver ucciso Carlo Giuliani - massimo15691 : RT @fattoquotidiano: G8 di Genova, promosso a questore il poliziotto che accusò i no-global di aver ucciso Carlo… - enrico_avveduto : RT @fattoquotidiano: G8 di Genova, promosso a questore il poliziotto che accusò i no-global di aver ucciso Carlo… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Non solo la nomina di Gilberto Caldarozzi a numero due dell’Antimafia. C’è un altro protagonista dei giorni bui del G8 diche recentemente è stato. Si tratta di Adriano Lauro, 54 anni, nominatodi Pesaro: ilera in piazza Alimonda nel giorno in cui venne ammazzato Carlo Giuliani. Nessun coinvolgimento nella morte del giovane genovese, ma il 20 luglio 2001, mentre i manifestanti urlavano “assassini, assassini” nei confronti degli agenti, lui gettò pietre contro i no-e poi inseguì alcuni dei presenti urlando “lo hai ammazzato tu, sei stato tu con le pietre… pezzo di m….”. In audizione in Commissione parlamentare sul G8 si era poi difeso sostenendo che “ero convinto che fosse stata la pietra, e che se non avessero attaccato non sarebbe accaduto”. In questi giorni Lauro era viceaggiunto e ...