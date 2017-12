Furto a Natale | due arresti a Ragusa | avevano colpito un supermercato

Napoli - l'albero di Natale di Galleria Umberto I senza pace. Dopo il Furto i vandali : Solo una notte di pace per il povero albero di Natale donato dal famoso Bar Gambrinus alla Galleria Umberto I di Napoli . Dopo essere stato rubato la notte del 21 dicembre, Dopo che era stato allestito ...

Sanremo - Furto all'ospedale : rubati i regali di Natale per i piccoli pazienti della Pediatria : 'Un atto ignobile come lo sono tutti i furti, ancora di più in un luogo dove la gente soffre, con l'aggravante di aver colpito la serenità dei bambini': con queste parole il direttore generale della ...