Francesco | È un' Europa che snatura il Natale

Papa Francesco dice che l'Europa è fatta da popoli migranti : Roma, 18 dic. (askanews) Quello dei rifugiati 'oggi è un problema di particolare rilevanza' ma riguarda la storia dell'uomo: 'L'uomo è un migrante. l'Europa, oggi, è costituita da migranti che per ...

Il divorzio tra Papa Francesco e le democrazie cristiane d’Europa - da Rajoy a Kurz : Valzer viennese o tango argentino? Danubio blu o Rio de La Plata, in quale direzione danza e scorre il futuro dell'Europa? Tra Jorge Bergoglio, classe 1936, e il leader dei popolari austriaci Sebastian Kurz, classe 1986 e prossimo a diventare il più giovane capo di governo al mondo, passano mezzo secolo anagrafico e un intero pianeta geopolitico.Da una parte un pontefice anziano che non festeggia, semmai ripudia il matrimonio centenario ...

Il grido di Francesco per svegliare l Europa dal letargo : L'effimero, secondo Francesco, trasforma la politica da un pensiero colmo di ideali e valori in un traffico di interessi della peggiore specie, offerta al potere. In questo modo la politica, invece ...

Papa Francesco sogna un’Europa “luogo di dialogo” e “agorà” : Il Pontefice ha partecipato all’appuntamento “Dialogo (Ri)Pensare l’Europa”. L’evento è stato promosso dalla Commissione degli episcopati europei sostenuta dalla Segreteria di Stato Vaticana. Bergoglio è stato anche a colloquio con il primo vice presidente della Commissione europea, Franz Timmermans, il…Continua a leggere →

Papa Francesco : i cristiani ridiano un'anima all'Europa : ... non occupò spazi ma "diede vita ad un movimento contagioso e inarrestabile, che ridisegnò il volto dell'Europa perché dalla fede sgorga quella speranza lieta, capace di cambiare il mondo. E ...