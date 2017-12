Fisco | Berlusconi | Serve una misura drastica | propongo il reddito di dignità

Fisco : Berlusconi - ora reddito di dignità : Per contrastare "subito" l'"emergenza della povertà" Silvio Berlusconi propone una "misura drastica sul modello della proposta di Milton Friedman". "Lui la chiamava 'imposta negativa sul reddito', io ...

Fisco : Berlusconi - ora reddito dignità : ROMA, 27 DIC - Per contrastare "subito" l'"emergenza della povertà" Silvio Berlusconi propone una "misura drastica sul modello della proposta di Milton Friedman". "Lui la chiamava 'imposta negativa ...

Fisco : Berlusconi - ora reddito dignità : (ANSA) - ROMA, 27 DIC - Per contrastare "subito" l'"emergenza della povertà" Silvio Berlusconi propone una "misura drastica sul modello della proposta di Milton Friedman". "Lui la chiamava 'imposta ...

Flat tax - Berlusconi usa il Fisco per riunire il centrodestra : “Aliquota unica conveniente per tutti”. Renzi : “Sbagliato” : Il centrodestra rischia di cigolare se parla di neofascismi? Berlusconi risponde che sulle questioni minori ci sono differenze, ma sui temi principali l’unità della coalizione non si discute. E così rilancia la Flat tax, l’imposta uguale per tutti che vuole lui, ma vogliono anche la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. L’ex presidente del Consiglio l’aveva ...

Flat tax - Berlusconi usa il Fisco per riunire il centrodestra : “Aliquota unica conveniente per tutti”. Renzi : “No - sbagliato” : Il centrodestra rischia di cigolare se parla di neofascismi? Berlusconi risponde che sulle questioni minori ci sono differenze, ma sui temi principali l’unità della coalizione non si discute. E così rilancia la Flat tax, l’imposta uguale per tutti che vuole lui, ma vogliono anche la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. L’ex presidente del Consiglio l’aveva ...

Fisco - Berlusconi : "Serve rivoluzione liberale". Padoan : "Evasione allarmante" : "L'allarme sul caos fiscale lanciato dalla Cgia di Mestre con 21 milioni di contribuenti che hanno pendenze con Equitalia, conferma l'importanza di una rivoluzione liberale e di una semplificazione fiscale e burocratica". Lo...

Fisco - Berlusconi : "Serve una rivoluzione liberale" : "L'allarme sul caos fiscale lanciato dalla Cgia di Mestre con 21 milioni di contribuenti che hanno pendenze con Equitalia, conferma l'importanza di una rivoluzione liberale e di una semplificazione ...

Berlusconi : "Serve un cambiamento radicale del Fisco e del Paese" | E sul M5s : "Più pericolosi dei comunisti" : Il leader FI, intervenuto al vertice a Roma, ha illustrato i punti del suo programma e ha messo in guardia sul "programma delirante" del M5s

Berlusconi : "Serve un cambiamento radicale del Fisco e dello Stato" : "Sono ancora in campo - ha poi spiegato Berlusconi - per introdurre nella gestione della cosa pubblica la cultura del fare, dell'esperienza, dei risultati concreti. Voglio evitare che il Paese cadi in ...