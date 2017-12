Fiorentina : Pioli 'studia' le milanesi : (ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - Svanita la Coppa Italia con la sconfitta di misura rimediata ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, la Fiorentina torna a tuffarsi in campionato, unico obiettivo rimasto. ...

Lazio-Fiorentina - Inzaghi : “Volevamo la semifinale”. Pioli : “Poco incisivi” : Lazio-Fiorentina, Inzaghi: “Volevamo la semifinale”. Pioli: “Poco incisivi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Lazio-Fiorentina – Al termine del match vinto all’Olimpico contro la Fiorentina il tecnico della Lazio, Inzaghi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di RaiSport. Lazio-Fiorentina, PARLA Inzaghi “La ...

Lazio-Fiorentina : dalle 21 La Diretta I biancocelesti contro l'ex Pioli : La Lazio finalista nella passata stagione ospita all'Olimpico la Fiorentina, che cerca il ritorno in semifinale dopo tre anni di assenza. Nel turno precedente i biancocelesti si sono sbarazzati senza ...

Coppa Italia Probabili formazioni Lazio-Fiorentina : Inzaghi sceglie Felipe Anderson - Pioli con Dragowski e Babacar : Apre Lukaku chiude F.Anderson Lazio-Crotone diretta Tv e streaming, Serie A 17.a giornata sabato 23 Dicembre Cagliari-Fiorentina 0-1: decide Babacar, espulso Joao Pedro nel finale (video) Probabili ...

Calciomercato Fiorentina - due richieste di Stefano Pioli per completare la rosa : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è reduce dal successo contro il Cagliari, importante scatto per avvicinarsi alla zona Europa, la squadra viola può lottare fino alla fine per la qualificazione ed in questo senso saranno molto importanti le prossime partite a partire dalla gara contro il Milan. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, due le richieste da parte del tecnico Stefano ...

Pioli : 'La Fiorentina sta bene ma Lazio fa paura' : 'Sicuramente fa specie, non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie. Sono curioso di vedere soprattutto l'affluenza di pubblico che ci sarà in Coppa Italia'. Anche l'allenatore della ...

Pioli 'La Fiorentina sta bene - ma la Lazio è pericolosa...' : La Fiorentina in Coppa Italia contro la Lazio (26 dicembre ore 15): 'Sicuramente fa specie, non siamo abituati a giocare durante le feste natalizie' avverte il tecnico viola Stefano Pioli. 'Sono ...

La Fiorentina si prepara per la Lazio : l’annuncio del tecnico Pioli : La Fiorentina è reduce dal successo sul campo del Cagliari, importante vittoria in chiave Europa. La squadra di Pioli si prepara per la gara di Coppa Italia contro la Lazio, ecco le indicazioni dell’allenatore ai microfoni di Viola Channel: “Sicuramente fa specie giocare durante le feste natalizie, non siamo abituati. Sono però curioso di vedere quale sarà l’affluenza per una partita di Coppa Italia. E’ una partita importante, la ...

Cagliari-Fiorentina 0-1 - Pioli : 'Questo è lo spirito giusto' : Roma, 23 dic. (askanews) Colpo Fiorentina che alla Sardegna Arena supera il Cagliari per 1-0 nell'anticipo del campionato di serie A. Partita giocata ad una porta sola, che ha visto occasioni prodotte ...

Cagliari-Fiorentina - Pioli : “Spirito giusto ma un gol è poco”. Lopez : “Sconfitta meritata” : Cagliari-Fiorentina, Pioli: “Spirito giusto ma un gol è poco”. Lopez: “Sconfitta meritata” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Fiorentina – Al termine del match vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari il tecnico della Fiorentina, Pioli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport. ...

Fiorentina - Babacar sempre più decisivo : il messaggio pungente rivolto a Pioli : Un goal del Khouma Babacar ha permesso alla Fiorentina di espugnare la Sardegna Arena e conquistare tre punti importantissimi contro il Cagliari in chiave Europa. L’attaccante senegalese, mai schierato titolare in questa stagione in campionato, è arrivato già a quattro goal ed è il giocatore che ha segnato più gol da subentrato in questa Serie A. Al termine del match Babacar ha mandato un chiaro messaggio a mister Pioli ai microfoni di ...

Serie A - Cagliari-Fiorentina 0-1 : Babacar gol - Pioli ritrova il sorriso : CAGLIARI - Torna alla vittoria la Fiorentina e Pioli si regala un Natale con il sorriso dopo due pareggi di fila. I viola vincono nel finale a Cagliari grazie a una rete di Babacar (82') e a uno ...

Fiorentina - l’analisi di Pioli : da Babacar a Milenkovic - le indicazioni del tecnico viola : Importante successo esterno della Fiorentina sul campo del Cagliari, ecco l’analisi di Stefano Pioli ai microfoni di Premium Sport: “La classifica ci interessa fino a un certo punto. Ci serve giocare ogni partita con personalità e voglia di proporre. Sono soddisfatto della prestazione di stasera, abbiamo messo in difficoltà l’avversario come in poche altre volte. C’è stato lo spirito giusto. Segnare solo un gol è un ...