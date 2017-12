Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Calcio A” | le soluzioni

Fifa 18 : attivate le sfide creazione rosa della Ligue 1 e della Dawry Jameel. Cavani ed Al Soma come premi finali : EA Sports ha attivato nella serata del 1° dicembre le sfide creazione rosa di due nuovi campionati, la Ligue 1 Conforama, ossia il campionato francese, e la Dawry Jameel, massima competizione dell‘Arabia Saudita I premi finali che si ottengono per il completamente di ciascuno dei gruppi di sfide sono rispettivamente: Cavani, nella versione SBC con […] L'articolo Fifa 18: attivate le sfide creazione rosa della Ligue 1 e della Dawry ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Ligue 1” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Ligue 1” e “Aggiornamento Premium Ligue 1 “ durante l’evento dedicato al Black Friday di FUT Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 4 giorni Aggiornamento Ligue 1 Aggiornamento Premium Ligue 1 L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Ligue 1”: le soluzioni ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Liga” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Liga” e “Aggiornamento Premium Liga “ durante l’evento dedicato al Black Friday di FUT Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 4 giorni Aggiornamento Liga Aggiornamento Premium Liga L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Liga”: le soluzioni sembra essere il ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Bundesliga” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Bundesliga” e “Aggiornamento Premium Bundesliga “ durante l’evento dedicato al Black Friday di FUT Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 4 giorni Aggiornamento Bundesliga Aggiornamento Premium Bundesliga L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Bundesliga”: ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Premier League” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Premier League” e “Aggiornamento Premium Premier League “ durante l’evento dedicato al Black Friday di FUT Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 4 giorni Aggiornamento Premier League Aggiornamento Premium Premier League L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Calcio A” : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida Creazione Rosa denominate “Aggiornamento Calcio A” e “Aggiornamento Premium Calcio A “ durante l’evento dedicato al Black Friday di FUT Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste Sfide che resteranno attive per 4 giorni Aggiornamento Calcio A Aggiornamento Premium Calcio A L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Aggiornamento Calcio A”: le ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Nazionale” : le soluzioni : EA Sports ha attivato una nuova sfida Creazione Rosa denominata “Nazionale” sempre dedicata all’evento Path to Glory – La strada verso la gloria che permettono di ottenere un pacchetto giocatori oro dal valore di 12.500 crediti FUT Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di questa sfida che resterà attiva per 24 ore Nazionale – […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Nazionale”: le ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “La strada verso la gloria” : le soluzioni : EA Sports ha attivato a partire dal 10 novembre, e fino al 17 novembre, quattro nuove Sfide dedicate all’evento Path to Glory – La strada verso la gloria che permettono di ottenere le versioni non scambiabili di 4 di queste nuove card dinamiche, simili alle Ones to Watch. I giocatori scelti per queste Sfide sono: Emiliano […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “La strada verso la gloria”: le soluzioni sembra ...

Incontri Principali Fifa 18 Ultimate Team - queste le sfide del 18 e 19 novembre? : Torna l’appuntamento con le prediction degli Incontri Principali di FIFA 18 Ultimate Team che, settimanalmente, consentono di avere una panoramica ben chiara di quali potrebbero essere i match selezionati per entrare a far parte delle sfide Creazione Rosa e permettono quindi di pianificare al meglio i propri investimenti sul mercato in modo da poter effettuare qualchye gradevole plusvalenza e incamerare quindi crediti da reinvestire per ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Nazionale” : le soluzioni : EA Sports ha attivato una nuova sfida Creazione Rosa denominata “Nazionale” sempre dedicata all’evento Path to Glory – La strada verso la gloria che permettono di ottenere un pacchetto giocatori oro dal valore di 12.500 crediti FUT Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di questa sfida che resterà attiva per 24 ore Nazionale – […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “Nazionale”: le ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “La strada verso la gloria” : le soluzioni : EA Sports ha attivato a partire dal 10 novembre, e fino al 17 novembre, quattro nuove Sfide dedicate all’evento Path to Glory – La strada verso la gloria che permettono di ottenere le versioni non scambiabili di 4 di queste nuove card dinamiche, simili alle Ones to Watch. I giocatori scelti per queste Sfide sono: Emiliano […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa “La strada verso la gloria”: le soluzioni sembra ...

Fifa 18 : disponibili le sfide creazione rosa delle versioni Prime di Del Piero - Overmars e Rui Costa : EA Sports ha appena attivato le Prime sfide creazione rosa dedicate alle versioni Prime di alcune icone. Come molti sapranno, la versione Prime di un’icona, ossia quella con la valutazione più alta, non è sempre disponibile su FUT ma viene “attivata” solo durante alcuni periodi dell’anno, i cosiddetti Throwback Thursday. Le Prime tre FUT Icons ad […] L'articolo Fifa 18: disponibili le sfide creazione rosa delle ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa – Campionati Misti : Le Sfide Creazione Rosa, introdotte per la prima volta in Fifa 17 sono uno dei metodi che permettono di ottenere pack e crediti in regalo scambiano una Rosa di giocatori in nostro possesso, magari inutilizzati. Come già abbiamo fatto lo scorso anno anche questa volta vi forniremo un aiuto per risolvere le varie Squad Building […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa – Campionati Misti sembra essere il primo su I Migliori di Fifa.

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa OTW – Neymar : Le Sfide Creazione Rosa, introdotte per la prima volta in Fifa 17 sono uno dei metodi che permettono di ottenere pack e crediti in regalo scambiano una Rosa di giocatori in nostro possesso, magari inutilizzati. Come già abbiamo fatto lo scorso anno anche questa volta vi forniremo un aiuto per risolvere le varie Squad Building […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa OTW – Neymar sembra essere il primo su I Migliori di Fifa.