Festa in piazza a Fogliano e la Pro Loco si veste a lutto

Il capodanno in piazza Ranzoni a Verbania : la Festa a ingresso libero a cui non mancare. Con Dj Paolino di Radio 105 : Dalle 00,30 alle 02,30 dj set con special Voice 'Paolino' di Radio 105 e spettacoli ed acrobazie curati dalla compagnia 'Le Salamandre'. Organizza E20 VB

Perù - maniFestanti in piazza contro grazia a ex presidente Fujimori : Migliaia di persone sono scese in piazza nelle principali città del Perù per protestare contro la grazia concessa all'ex presidente Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per crimini fra ...

Brindisi a Natale - in piazza Vittoria la Festa dell'arte di strada - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : ... promossa dall'Amministrazione comunale, sabato 23 dicembre alle ore 18.30 c'è quello con "Artinstrada": in piazza arrivano gli artisti dell'associazione "La Farandula" con tre spettacoli tra danza, ...

"BRINDISI A NATALE 2017" - IN PIAZZA VITTORIA LA Festa DELL'ARTE DI STRADA : ... promossa dall'Amministrazione comunale, sabato 23 dicembre alle ore 18.30 c'è quello con 'ArtinSTRADA': in PIAZZA arrivano gli artisti dell'associazione 'La Farandula' con tre spettacoli tra danza, ...

Natale 2017 - in Piazza della Vittoria si fa Festa con l'arte di strada : Sabato prossimo 23 dicembre, a partire dalle 18.30, un programma per grandi e piccoli con tre spettacoli di animazione natalizia di arte circense, giocoleria e teatro di strada. In Piazza Vittoria si fa festa con l'arte di strada. Tra gli appuntamenti in calendario per la rassegna

Ens Calabria in Piazza Montecitorio a maniFestare per i diritti dei sordi : ... favorevoli, mentre si è ancora in attesa di quelli della V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione e della VII Cultura , Scienza e Istruzione . È per questo motivo che con grande ...

Capodanno : a Belluno Festa in piazza e mercatini per tutti i gusti : Belluno, 13 dic. (AdnKronos) - La festa di Capodanno a Belluno sarà ospitata in piazza dei Martiri, organizzata dal Comune di Belluno con il supporto dell'associazione BellunoLaNotte. La manifestazione avrà inizio intorno alle 19.00: è prevista musica per tutta la serata con la presenza di uno o più

Roma - piazza Navona - aut aut del Comune : 'Niente Festa se non si paga la sicurezza' : Il rischio è alto e dunque su piazza Navona e sulla festa della Befana i dispositivi di controllo dovranno funzionare come orologi svizzeri, soprattutto alla luce dell'attentato di ieri a New York. ...

Como - in migliaia in piazza per la maniFestazione antifascista : migliaia di persone sono giunte a Como per la manifestazione indetta dal Partito Democratico contro i naziskin dopo l'incursione al Chiostrino di...

Piazza vuota a maniFestazione M5S a Roma - Di Battista : "Un misunderstanding" (LaPresse) : Doveva tenersi un'agorà pubblica a Piazza Montecitorio a Roma del Movimento 5 stelle con la presentazione del programma su costi e privilegi della politica ma solo pochi attivisti si sono presentati all'appuntamento. E così nessun comizio ma i parlamentari pentastellati si sono dedicati al volantinaggio per le vie del centro della capitale. "E' ...

Pizza Unesco - il 14 dicembre Festa in piazza del Gesù a Napoli : Napoli, 7 dic. (askanews) La Pizza in piazza, giovedì 14 dicembre, per celebrare l'arte del Pizzaiuolo napoletano riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'Unesco. Dalle 11 alle 15, ...

Milano Piazza Duomo - la Festa di Sky accende albero di Natale più alto di sempre : Con un evento scenografico aperto a tutti, l’albero più alto che abbia mai svettato in Piazza Duomo si è illuminato. Nel p...

Chiesa - Vicariato : Festa Immacolata con Papa in piazza di Spagna : Roma, 6 dic. (askanews) Festività dell'Immacolata Concezione dell'8 dicembre con Papa Francesco in piazza di Spagna. A rendere noto il programma del tradizionale appuntamento, che precede il Natale, è ...

Ecco come canta il coro di periferia escluso dalla Festa di piazza Castello : La pastora Kate Ebagua racconta tutta la delusione del gruppo gospel religioso Awareness House of God Mission, estromesso dalla festa per l'accensione dell'albero di piazza Castello perchè 'Il livello ...