Favino che sculetta e Sarandon inguardabile Un 2017 da dimenticare

: Ricordatevi quello che sto per dire: Qua Pierfrancesco Favino si gioca l'Oscar - Ngulochestrina : Ricordatevi quello che sto per dire: Qua Pierfrancesco Favino si gioca l'Oscar - mauroboccaccio : Giusto che sia Favino l’erede di Banderas a Sanremo, perchè testimonial e volto- azienda di Pasta Barilla, gruppo… - firecat933 : @tokyo_blues_ @no_question_1 @samefaces_ Ma io ho visto la pubblicità della Barilla, Pierfrancesco Favino diceva c… - lauramior80 : RT @Cesvi_NGO: In esclusiva per lo #ZZZDAY un pezzo da collezione originale #Netflix per la serie "Marco Polo" che vede tra gli interpreti… - SoniaSamoggia : RT @Cesvi_NGO: In esclusiva per lo #ZZZDAY un pezzo da collezione originale #Netflix per la serie "Marco Polo" che vede tra gli interpreti… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Ancora più difficile scegliere i dieci film più brutti di questo infaustocinematografico. Ne sono usciti troppi.10) UNA FAMIGLIA Litigano di continuo Maria e Vincent nella casa alla periferia di Roma. Poi arriva il bebè tanto atteso. L'ermetico Sebastiano Riso ci mette un'ora per spiegare che si tratta di commercio di neonati. Micaela Ramazzotti non scorda il romanesco: «È più amara del zolito», «Ho perzo io».9) MOONLIGHT Noiosissimo dramma esistenziale sui tormenti di un infelice ragazzo di colore. Il gay Chiron soffre da subito: la mamma si droga e a scuola i bulli lo perseguitano. Meno male che c'è Kevin. E sulla spiaggia una mano s'insinua dolcemente nei suoi slip. Quanto basta per ottenere otto nomination e tre Oscar.8) AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO Ridicolo melodramma che Francesca Comencini ha tratto da un ...