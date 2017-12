F1 | Mondiale 2018 | la nuova Ferrari con il passo più lungo Si prospetta un’evoluzione

F1 - Mondiale 2018 : tutte le squadre e i piloti iscritti. Tra conferme e novità : Sono solamente 86 i giorni che ci separano dalle prime prove libere del Gran Premio di Australia di Melbourne. Poco meno di tre mesi per vedere, quindi, il via ufficiale alla stagione 2018. Un campionato che si annuncia, almeno sulla carta, ancora impreziosito dal duello di fuoco tra Mercedes e Ferrari e, soprattutto, tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. 21 gare che ci porteranno in giro per il mondo con un grande comune denominatore: la ...

Rally - Mondiale 2018 : il calendario completo e le date. Tutti gli appuntamenti e il programma completo : Manca un mese e sarà di nuovo tempo del Mondiale Rally. L’edizione 2018, infatti, scatterà con il Rallye di Monte-Carlo proprio il 25 gennaio e darà il via a 13 tappe che ci porteranno fino al Rally di Australia di metà novembre. Sparisce dal calendario il Rally di Polonia che viene sostituito dal Rally di Turchia, mentre rimane invariata la tappa italiana in Sardegna. Dopo l’esordio monegasco di fine gennaio a metà febbraio si andrà ...

Rally : la Ford torna in maniera ufficiale nel Mondiale 2018 accanto al team M-Sport : La FIA ha reso nota la startlist del Mondiale Rally 2018 ed è stata così confermata la presenza della Ford, in maniera ufficiale, accanto al team M-Sport. La Casa di Detroit aveva concluso il suo impegno ufficiale nel WRC al termine del campionato del 2012, anche se la M-Sport era andata avanti con le vetture americane. Nonostante non vi fosse il supporto diretto con la Ford, il team citato è riuscito nell’impresa di conquistare ...

Italian Exhibition Group firma SIGEP 2018 - il salone Mondiale del dolciario artigianale : Da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio 2018 alla fiera di Rimini, si svolgerà il 39° salone della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè organizzato da Italian Exhibition Group . E' ...

Jorge Lorenzo punta al Mondiale nel 2018 Video : Il primo anno in #Ducati, per #Jorge Lorenzo, è stato ampiamente al di sotto delle aspettative. Le prime gare della stagione sono state davvero disastrose e, in alcuni casi, le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato la vita al maiorchino. Dopo ben nove anni in sella alla Yamaha, per il martillo è stato parecchio difficile abituarsi alla nuova moto, decisamente agli antipodi rispetto a quella della casa dei tre diapason. Negli ultimi ...

Mondiale di Russia 2018 - tutte le partite trasmesse in esclusiva su Mediaset Video : tutte le partite del Mondiale 2018 in Russia saranno trasmessi tutti in diretta e in chiaro dalle reti Mediaset. Il network di Berlusconi, infatti, si è aggiudicata l’esclusiva dell’avvenimento con un’offerta di 78 milioni di euro che le ha permesso di battere la concorrenza di Sky e, soprattutto, della Rai, storicamente televisione di riferimento per la trasmissione dei Mondiali di calcio. L’annuncio è stato dato dall’amministratore delegato ...

WRC 2018 - Loeb pronto a tornare : correrà tre gare del Mondiale : Sebastien Loeb tornerà nel 2018 al volante della Citroen C3 WRC, per competere in 3 round del Mondiale rally, su fondi sia sterrati che asfaltati. La notizia arriva a seguito della decisione di ...

Mondiale Rally - Citroën ha svelato la formazione di piloti 2018 : Citroën ha annunciato la formazione di piloti del Mondiale Rally 2018. A Kris Meeke sarà affidata la vettura gestita dal Total Abu Dhabi World Rally Team, mentre Craig Breen guiderà la seconda Citroën C3 WRC attraverso dieci round della competizione iridata. Alcune tappe del Mondiale saranno disputate da Khalid Al Qassimi, a bordo di una terza Citroën e per Sebastien Loeb si prospetta un gradito ritorno nella serie che ha letteralmente dominato ...

Volley - Champions League 2018 – Civitanova torna in campo dopo il Mondiale! Sfida da vincere col Roeselare : Civitanova torna subito in campo dopo aver perso la Finale del Mondiale per Club. I Campioni d’Italia devono subito rialzarsi dalla delusione di Cracovia e cercheranno di tornare al successo in Champions League: incombe l’impegno contro il Knack Roeselare (ore 20.00, diretta tv su Fox Sports), avversario assolutamente alla portata da sconfiggere a tutti i costi per conquistare la prima vittoria stagionale nella massima competizione ...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : le convocate dell'Italia. Primo impegno sulla strada verso il Mondiale : ... seguite da test di valutazione fisica presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CPO Giulio Onesti all'Acqua Acetosa. Il 25 gennaio la partenza per Sydney e dal 26 al 31 gli allenamenti,...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : le convocate dell’Italia. Primo impegno sulla strada verso il Mondiale : La Nazionale italiana di Softball è già pronta per cominciare il suo 2018. Le azzurre prenderanno parte all’Asia Pacific Cup, in programma a Sydney dall’1 al 4 febbraio. Enrico Obletter ha diramato le convocazioni per il torneo australiano, Primo appuntamento sul cammino che porta al Mondiale del prossimo anno. Le convocate dell’Italia per l’Asia Pacific Cup 2018 Mariel Bertossi (Staranzano/Bussolengo) Priscilla Brandi ...

Calcio in tv - E' il Mondiale della… storia : senza Italia e senza Rai. Russia 2018 a Mediaset : ecco come e dove vedere le gare : I match saranno trasmessi sui tre principali canali in chiaro del gruppo Mediaset, R ete 4, Canale 5 e Italia 1 (e anche in streaming sul sito ufficiale del Biscione) e le voci di punta saranno ...