Esplosione San Pietroburgo | ordigno rudimentale in un supermercato | dieci feriti 

Dieci persone sono state ferite da un’Esplosione in un supermercato di San Pietroburgo : L’esplosione di un ordigno artigianale in un supermercato di San Pietroburgo ha ferito almeno Dieci persone che attorno alle sette di sera si trovavano all’interno dei locali, al piano terra di un centro commerciale. Lo ha comunicato la polizia russa, The post Dieci persone sono state ferite da un’esplosione in un supermercato di San Pietroburgo appeared first on Il Post.

Esplosione in un supermercato a San Pietroburgo. Una decina di feriti : Una decina di persone sono rimaste ferite in seguito a un'Esplosione all'ingresso di un supermercato a San Pietroburgo. I media russi parlano di un ordigno nascosto in un armadietto nel supermercato Perekrestok al piano terra del centro commerciale Gigant Hall. Oltre cinquanta persone sono state evacuate dall'edificio.Ancora da accertare la natura dell'Esplosione. La polizia sta trattando il caso come un tentativo di omicidio di massa, non ...

L'isola disabitata da dove hanno confermato l'Esplosione del San Juan : Quello che tutti temevano è presto diventato realtà: il sottomarino argentino ARA San Juan si è inabissato nell’oceano Atlantico a seguito di un’esplosione. Questo è quanto si evince dalle dichiarazioni del portavoce dell’Armada Argentina, Enrique Balbi, che ha parlato in conferenza stampa di un rumore “anomalo, singolare, corto, violento e non nucleare consistente in un’esplosione”. Da ...

È stato rilevato un suono «compatibile» con un’Esplosione il giorno della scomparsa del San Juan : È l'ultimo sviluppo nelle ricerche per il sottomarino scomparso con 44 persone a bordo, le cui riserve d'ossigeno dovrebbero essere ormai finite The post È stato rilevato un suono «compatibile» con un’esplosione il giorno della scomparsa del San Juan appeared first on Il Post.