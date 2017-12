Esplosione di El Sider | uno dei principali terminali in Cirenaica

: RT @RadioEnjoy_2010: #Libia: esplosione in oleodotto terminale #AlSider. ‘Oleodotto minato da terroristi’ - RadioEnjoy_2010 : RT @RadioEnjoy_2010: #Libia: esplosione in oleodotto terminale #AlSider. ‘Oleodotto minato da terroristi’ - Toscanoirrivere : RT @cimbolano: Esplosione in un oleodotto in Libia. Media: minato da commando armato. Militari: è opera dell'Isis - cimbolano : Esplosione in un oleodotto in Libia. Media: minato da commando armato. Militari: è opera dell'Isis - CarloBi85609759 : RT @RaiNews: Esplosione in un oleodotto in #Libia La compagnia Waha interrompe pompaggio al terminale di Al Sider ? - luc798 : RT @ultimenotizie: Un commando di uomini armati ha causato l'esplosione dell'oleodotto libico che porta al terminale di Al Sider (Sidra), i… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) A causa di un’, la compagnia libica Waha ha dovuto interrompere il pompaggio petrolifero di un oleodotto, il terminale di El, nel villaggio di Marada, in. Nonostante non sia ancora stata accertata la natura dolosa dell’accaduto, con ogni probabilita' si tratta di un’azione di matrice terroristica firmata Isis. I fatti antecedenti l’accaduto: l’Isis contro Haftar I militari presenti hanno dichiarato di aver visto due pick-up Toyota fermi nelle zone circostanti l’. Anche i dirigenti del Libyan National Arm, al servizio del generale Haftar hanno decretato con certezza la responsabilita' dell’Isis. A sostegno di tale teoria, tuttavia non confermata da rivendicazioni alcune, ci sono i fatti accaduti lo scorso settembre, quando l’esercito libico annunciò di aver sottratto all’Isis diversi pozzi petroliferi per la messa in sicurezza della filiale. ...