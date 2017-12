Enna Pro Loco Proserpina | dal 28 al 30 dicembre EnNatale in Pro Loco

Putin ufficializza la sua quarta candidatura al Cremlino. La protesta delle opposizioni - in piazza il 28 gEnnaio : Ora è ufficiale, con tanto di carte bollate. Vadimir Putin si ricandida al quarto mandato da presidente della Russia. Ieri infatti ha presentato alla commissione elettorale centrale i documenti per la candidatura alle presidenziali di marzo 2018, che ha praticamente la certezza di vincere. Il presidente si candida per un quarto mandato non consecutivo, da indipendente.Una decisione che ha mandato su tutte le furie l'opposizione allo zar. ...

Export da record per i dolci natalizi made in Italy : RavEnna quinta provincia in Italia con +18 - 7% : ...molto interessanti - sottolinea il Segretario provinciale di Confartigianato Tiziano Samorè - perché sono un esempio di come il nostro Paese possa davvero tornare ad essere protagonista nell'economia ...

Calciomercato Genoa - a gEnnaio si profila un ritorno a sorpresa : le ultime : Calciomercato Genoa – Il Genoa è in piena lotta per la salvezza, la squadra di Ballardini è reduce dal fondamentale successo nella gara di campionato contro il Benevento ed adesso si prepara per il match contro il Torino. Nel frattempo novità a sorpresa per quanto riguarda il mercato di gennaio, si profila infatti il ritorno del centrocampista Oscar Hiljemark, girato in prestito qualche mese fa al Panathinaikos. Le difficoltà economiche ...

Offerte Tim - Vodafone e Wind ricaricabili in promozione a gEnnaio 2018 : Nuovo aggiornamento sulle Offerte di Tim, Vodafone e Wind, attivabili entro gennaio 2018. In questi giorni, al fianco delle proposte ricaricabili si trovano ancora le promo natalizie. Da una parte Tim Show, dall'altra un Vodafone Pass in regalo per un mese, oltre a Giga Max Limited Edition della Wind. Per quanto riguarda le ricaricabili, a seguire un breve riepilogo sulle migliori promozioni che possono essere ancora attivate entro il prossimo ...

Sciopero scuola 8 gEnnaio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio : Gli studenti italiani sono attualmente in vacanza per le festività natalizie. Il rientro a scuola è fissato dopo l’Epifania da nord a sud della penisola, ma per quest’anno scolastico sarà incerto a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal SAESE. Ad essere coinvolto sarà tutto il personale, dai docenti fino agli ATA. A darne annuncio nei giorni scorsi è stato il MIUR attraverso la nota n. 40628. La data da cerchiare in rosso sul calendario ...

Calciomercato di gEnnaio - pronti i primi colpi : Mancano poche ore alla riapertura del Calciomercato, vediamo i primi colpi pronti per rinforzare le squadre di Serie A, in attesa dello sprint finale. Napoli La squadra di Maurizio Sarri in alcune partite di campionato ha pagato la panchina corta: dal Benevento sarà acquistato Amato Ciciretti, il giovane jolly d’attacco potrebbe anche essere girato in prestito al Chievo Verona per anticipare l’arrivo di Roberto Inglese. Per il Calciomercato ...

Napoli - pronti due colpi a sorpresa per gEnnaio : Il campionato di calcio italiano, per la prima volta nella sua storia, non ha subito interruzioni nel periodo natalizio, seguendo le orme della Premier League. Al momento, la capolista della Serie A è il Napoli di Maurizio Sarri: l'allenatore toscano è riuscito a dare un'impronta alla squadra rendendola sempre più cinica e vincente e l''eliminazione dalla Champions League è servita alla squadra partenopea per concentrarsi totalmente al ...

Napoli - Giuntoli prova a giocare d'anticipo : Younes per Sarri già a gEnnaio : Napoli - L'accordo per la prossima stagione è stato già trovato. Amin Younes si è promesso al Napoli con un contratto quinquennale dopo aver rotto con l'Ajax: l'opzione a favore dei lancieri è di ...

Coppa Italia - il programma completo : Juventus-Torino il 3 gEnnaio : TORINO - Quest'anno il calcio Italiano non va in vacanza. Dopo le sfide della 18ª giornata , disputate venerdì 22 e sabato 23 dicembre, si torna subito in campo per le prime due gare dei quarti ...

Dakar 2018 : il calendario e le date. Inizio il 6 gEnnaio. Programma - orari e tv : L’attesa sta per finire e tra poco scatterà la Dakar 2018. La 40^esima edizione del rally raid più famoso al mondo prenderà il via da Lima (Perù) il 6 gennaio per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20. La distanza totale è di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto ...