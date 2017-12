: RT @ENIT_italia: "Turismo delle Feste: gli stranieri amano sempre più l'Italia. Studio Enit tra i tour operator esteri attivi nel Belpaese:… - sciubbis : RT @ENIT_italia: "Turismo delle Feste: gli stranieri amano sempre più l'Italia. Studio Enit tra i tour operator esteri attivi nel Belpaese:… - legacoopcultura : RT @ENIT_italia: "Turismo delle Feste: gli stranieri amano sempre più l'Italia. Studio Enit tra i tour operator esteri attivi nel Belpaese:… - la_mouche : RT @ENIT_italia: "Turismo delle Feste: gli stranieri amano sempre più l'Italia. Studio Enit tra i tour operator esteri attivi nel Belpaese:… - altragamma : RT @ENIT_italia: "Turismo delle Feste: gli stranieri amano sempre più l'Italia. Studio Enit tra i tour operator esteri attivi nel Belpaese:… -

Per il 51% dei tour operator stranieri aumenta il trend delle vendite con destinazione Italia nelle festività natalizie 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il 39,3% ha dichiarato che le vendite sono stabili e il 9,7% ha registrato una leggera flessione. i dati emergono dal monitoraggio, l'agenzia per il turismo, che ha coinvolto 118 tour operator, di cui 64 europei e 54 di oltreoceano, in merito al periodo trae l'Epifania.(Di mercoledì 27 dicembre 2017)