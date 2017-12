Emergenza smog nel Nord Italia | blocco auto diesel a Milano e a Torino

La pioggia non libera il cielo : nel Nord è Emergenza smog : L’eredità del Natale è una sequenza di blocchi e limitazioni al traffico in buona parte del Nord Italia. Lo smog non dà tregua alla Pianura Padana, nonostante la pioggia, e forse solo da oggi - con il tempo in drastico peggioramento - comincerà a scendere. Ci sono zone in cui la situazione è critica da settimane: il Nord Ovest, ad esempio, dove le ...

Iran - Emergenza smog a Teheran : scuole chiuse per il quarto giorno consecutivo : Le scuole di Teheran (Iran) sono chiuse oggi per il quarto giorno consecutivo a causa degli altissimi livelli di inquinamento atmosferico: la concentrazione di particelle fini (PM2,5) nell’aria era ancora in aumento mercoledì mattina, con picchi di 181 microgrammi per metro cubo in alcune zone della capitale (il limite massimo consentito per l’OMS è di 25 microgrammi per metro cubo). Le autorità hanno raccomandato alle persone più ...

Emergenza smog : a Torino fermi anche lunedì i diesel Euro 5 : Il blocco dei veicoli diesel Euro 5 è confermato anche per domani, lunedì . Dalle 8 alle 19 le vetture adibite al trasporto persone non possono viaggiare. Lo stop per i mezzi adibiti al trasporto ...

Smog Pordenone : revocate le misure di Emergenza : Sono state revocate le misure di emergenza a Pordenone e nei comuni del conurbamento in quanto lo Smog e’ rientrato nei limiti di legge. Le limitazioni al riscaldamento e il divieto di accensione fuochi non saranno piu’ in vigore a partire da domani. Le previsioni di Arpa FVG indicano un miglioramento della qualita’ dell’aria. Le misure di emergenza del piano anti Smog attualmente in vigore sono la riduzione della ...

Smog : scattano le misure d’Emergenza a Pordenone : Smog in aumento: scattano le misure di emergenza a Pordenone e nel conurbamento. Da domani verranno imposti limiti al riscaldamento e sarà vietata l’accensione di fuochi nel capoluogo provinciale e in altri nove comuni. Le misure riguardano, oltre a Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. A Pordenone sono in vigore anche i limiti alla ...

Emergenza smog : è l'ora di agire : di Massimo De Rosa, portavoce MoVimento 5 Stelle Camera Ci risiamo. Siamo ancora in Emergenza smog. Anzi: la parola Emergenza è superata, perché l’allarme è cronico, costante e ormai quasi rituale. Ma, mentre la pianura Padana letteralmente soffoca sotto una cappa di polveri sottili che quotidianamente intossica il respiro dei cittadini, gli strumenti proposti dal governo sono assolutamente insufficienti. E nella maggior parte delle volte le ...

India : New Delhi avvolta nello smog - è Emergenza sanitaria : Dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a New Delhi, la capitale più inquinata al mondo, avvolta dallo smog: l’Associazione medica Indiana ha dichiarato l’allerta mentre il sito dell’ambasciata Usa ha annunciato che il livello delle polveri sottili PM2.5, le più dannose per la salute, ha toccato quota 703, più del doppio del livello limite di 300. “Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica a Delhi, ...

Emergenza smog? 10 cibi per per difendere il corpo dall'inquinamento : È Emergenza in molte città del nord, dove il livello di polveri sottili sono oltre il limite da molti giorni. Colpa del clima "pazzo" di questo 2017, e delle precipitazioni, nettamente inferiori rispetto alla media. Con un autunno quasi estivo e l'assenza di piogge, da gennaio a metà ottobre sono ben 25 le città che hanno superato il limite di 35 giorni con una media giornaliera oltre i 50 microgrammi per metro cubo ...

Incendi - ministro Galletti : l’Emergenza smog della Pianura Padana “non è una situazione inaspettata” : L’emergenza smog in Pianura Padana “non e’ una situazione inaspettata, si ripete ormai da anni e noi abbiamo lavorato su questo“, ha spiegato il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, a margine del Climate Innovation Summit a Milano. Per tentare di “alleviare l’emergenza è importante il coordinamento. Abbiamo messo in campo delle misure, con una base scientifica, che devono essere messe in atto ...

Incendi Piemonte - stop alle misure antismog a causa dell’Emergenza : “non si può limitare la libertà di spostamento delle persone” : stop in Piemonte alle misure antismog: lo ha deciso il tavolo convocato d’urgenza a Palazzo Civico, a Torino, “al fine di non limitare la liberta’ di spostamento delle persone“, considerando la “straordinarieta’ dell’evento emergenziale creato dagli Incendi in Valle di Susa e nelle altre aree pedemontane”. Citta’ di Torino, Citta’ Metropolitana, Regione hanno sospeso l’ordinanza ...

Il carpooling di BePooler per combattere l’Emergenza smog : condividendo la propria auto si evitano emissioni per oltre 400 kg di CO2 all’anno : Continua imperterrita l’emergenza smog a Milano e Torino, una situazione di crisi che, qualche giorno fa, ha fatto registrare nel solo capoluogo meneghino una concentrazione altissima di Pm10, ben 100 microgrammi per metro cubo, il doppio del valore limite. Una realtà che, anno dopo anno, sta facendo soffocare le regioni del Nord Italia causando un continuo e crescente aumento delle polveri sottili. Un livello d’inquinamento talmente alto, ...

Emergenza smog : non basta la danza della pioggia : E poco importa che la scienza abbia messo in correlazione diretta, senza più ombre di dubbio, l'esposizione all'inquinamento e la maggiore insorgenza di malattie di vario genere (dai tumori, a ...

Emergenza smog : Milano e 11 metropoli globali siglano il patto anti-inquinamento : Dodici grandi metropoli mondiali, tra cui Milano, vogliono trasformarsi in territori senza energie fossili entro il 2030: in occasione del vertice dei sindaci del network C40 a Parigi, il sindaco della capitale francese, Anne Hidalgo, insieme con gli omologhi di Milano, Londra, Barcellona, Quito, Vancouver, Citta’ del Messico, Copenaghen, Seattle, Citta’ del Capo, Los Angeles e Auckland, hanno firmato un patto con cui si impegnano a ...

Emergenza smog - pm10 alto da 12 giorni : a Milano nuove restrizioni : A Milano i livelli di Smog rimangono sopra la soglia critica da 12 giorni consecutivi, per questo da domani scatteranno in citta’ le misure di secondo livello previste dall’accordo di programma del bacino padano. Le nuove misure stabiliscono lo stop della circolazione per le auto alimentate a gasolio fino alla classe 4 inclusa, dal lunedi’ alla domenica compresa, dalle 8.30 alle 18.30, cosi’ anche per i veicoli per il ...