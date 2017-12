Elezioni politiche 2018 | italiani alle urne

Elezioni politiche 2018 - il conto alla rovescia : prima lo scioglimento delle Camere : E' partito il countdown per lo scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La legislatura finirà leggermente prima della scadenza prevista per il 14 marzo. Entro...

Elezioni politiche - terrore Pd : adesso è a rischio anche nelle regioni rosse. I dati : Le mappe dei collegi uninominali che emergono dagli ultimi studi raccontano un incubo per il Pd: alle Elezioni politiche, nelle regioni rosse, dove fino ad alcuni anni fa non c'era partita, il ...

Elezioni - conto alla rovescia. Nel 2018 - oltre alle politiche al voto anche diverse Regioni : Nei prossimi giorni il presidente della Repubblica scioglierà le Camere: le politiche si svolgeranno i primi di marzo, potrebbe trattarsi di un election day -

Elezioni politiche 2018 - Roberto Fogagnoli (Potere al Popolo) : 'pronti a scendere in campo come unica forza alternativa al PD' : ...questo prevedibile voltafaccia ( le poltrone hanno la colla) - sottolinea Fogagnoli - "Potere al Popolo" ha proseguito per la strada della costruzione dal basso di una aggregazione politica e di ...

Elezioni politiche marzo nessun vincitore : Il Movimento 5 Stelle è oggi con il 29% primo partito, con un vantaggio di 4 punti sul Partito Democratico, in calo al 25%: sono i dati del Barometro Politico di dicembre dell’Istituto Demopolis. Se si votasse oggi per la Camera, Forza Italia avrebbe il 15%, un punto in più della Lega, stabile al 14%. Liberi e Uguali, la nuova lista unitaria di Sinistra guidata da Pietro Grasso, si attesta per il momento al 7%; ...

Elezioni politiche - Saviano si schiera a sostegno di Bonino : “E’ il nostro nome” : “Il nome lo abbiamo, ed è Emma. Emma Bonino ha combattuto, sempre” inizia così il lungo post pubblicato da Roberto Saviano su Facebook a sostegno della candidatura della leader dei radicali alle Elezioni politiche del 2018. “Ha combattuto mettendo il proprio corpo in gioco e in questo modo ha conquistato l’autorevolezza che in tutto il mondo le riconoscono. Diritti civili, difesa delle donne, lavoro, immigrazione – ...

Elezioni politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Si voterà con la

Elezioni - Campo progressista : 'Non partecipiamo alle politiche - nessuno utilizzi nome o simbolo' : ... rafforzando la strutturazione territoriale dell'Associazione e delle Officine delle Idee, creando luoghi di discussione politica, stimolando e sviluppando l'elaborazione tematica delle Officine ...

Elezioni politiche marzo nessun vincitore : Il Movimento 5 Stelle è oggi con il 29% primo partito, con un vantaggio di 4 punti sul Partito Democratico, in calo al 25%: sono i dati del Barometro Politico di dicembre dell’Istituto Demopolis. Se si votasse oggi per la Camera, Forza Italia avrebbe il 15%, un punto in più della Lega, stabile al 14%. Liberi e Uguali, la nuova lista unitaria di Sinistra guidata da Pietro Grasso, si attesta per il momento al 7%; ...

Elezioni politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Centrodestra avanti

Elezioni politiche 2018 : guida al voto : Il 4 marzo italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale. Centrodestra avanti

Elezioni politiche 2018 - si voterà il 4 marzo? : La data non è ancora ufficiale, ma voci sempre più insistenti ipotizzano che la data delle Elezioni politiche 2018 sarà il 4 marzo. La tabella di marcia prevede lo scioglimento delle Camere tra il 28 e il 29 dicembre, dopo la conferenza stampa del Capo dello Stato in programma per il 27, senza le dimissioni del premier Gentiloni. La Legge di Bilancio sarà, quindi, l’ultima fatica del Parlamento. Al momento il testo della Manovra è ...

Elezioni politiche - accordo tra Mattarella e i partiti : scioglimento Camere dopo Natale e si andrà al voto il 4 marzo : La tappe ora sono decise. scioglimento delle Camere tra Natale e Capodanno, dopo il varo definitivo della legge di Bilancio e la conferenza stampa di fine anno di Paolo Gentiloni. E urne aperte per le Elezioni politiche il 4 marzo 2018. L’intesa sulla data, secondo Repubblica e Corriere della Sera, è stata raggiunta negli ultimi giorni e risponde sia alle richieste dei partiti sia ai desiderata del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il ...

Elezioni politiche 2018 : il 18 marzo gli italiani al voto : Le indiscrezioni diventano quasi certezze. Pare ormai assodato che la data delle prossime Elezioni politiche sarà domenica 18 marzo 2018. Un'ipotesi che...