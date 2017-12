Elezioni | conto alla rovescia Mattarella il 28 scioglie le Camere

Elezioni politiche 2018 - il conto alla rovescia : prima lo scioglimento delle Camere : E' partito il countdown per lo scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La legislatura finirà leggermente prima della scadenza prevista per il 14 marzo. Entro...

Il decreto sui collegi fa scattare il conto alla rovescia per le Elezioni : Con l'approvazione del decreto legislativo che definisce i nuovi collegi stabiliti dal Rosatellum?, comincia ufficialmente il countdown per le elezioni politiche di primavera. La definizione dei nuovi collegi, infatti, che sarà perfezionata entro due settimane circa, renderà applicabile la legge elettorale a tutti gli effetti ed eliminerà l'impedimento che c'era stato finora a sciogliere le ...

