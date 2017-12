: Ecco un remake colorato di Super Mario Land 2 #SuperMario - Eurogamer_it : Ecco un remake colorato di Super Mario Land 2 #SuperMario - FiliFerrante : Il mio personale augurio di BUON NATALE e BUONE FESTE. Ecco il remake di LA MUSICA NON C'E' di Coez con l'inserimen… - fumettouniverse : Il remake della serie classica tratta dal manga originale del maestro Masami Kurumada è attualmente in fase di svil… - Murogiapponese : Holly & Benji: In arrivo la nuova serie animata remake. Ecco il trailer - Nerdmovieproductions #giappone #lovejapan… - LinoPalena : RT @AsianFeast: Dopo tanti poster, ecco finalmente il trailer del "remake" dell'A Better Tomorrow di John Woo. Che dire...... https://t.co… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017)2 è un titolo che occupato un posto speciale nei cuori di molti appassionati all'idraulico italiano di Nintendo, per cui non stupisce che un fan si sia preso la briga di mettere insieme un aggiornamento a colori per il gioco.Come riporta Gonintendo infatti, mentre Nintendo non ha mai ritenuto opportuno rinnovare il gioco in alcun modo, un appassionato ha invece realizzato un aggiornamento per il gioco che lo rende a colori, un modo davvero carino per riscoprire un vecchio classico.Cosa ne pensate di questa trovata?Read more…