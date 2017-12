Ecco Tutte Le Novità Di Huawei Per Il 2018

Italia - Inghilterra - Spagna e Francia : Ecco Tutte le partite durante le Feste : 1 di 6 Successiva ROMA - Il calcio non va in vacanza. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, infatti, il pallone rotolerà tutti i giorni sui campi d'Europa. Non si ferma la Serie A, con la 19esima giornata tra ...

Vigilia di Natale : Ecco Tutte le ricette e consigli per un cenone perfetto : La Vigilia di Natale è sempre un'occasione giusta per poter mettersi alla prova ai fornelli. Infatti, oggi è importante saper stupire i commensali ma non si può scordare la tradizione festiva sulle nostre tavole. Ma qual è il piatto indispensabile da non rinunciare al cenone della Vigilia o al pranzo di Natale? Sicuramente, il pesce. Come ad esempio, l'anguilla, il baccalà, il capitone, il salmone, i crostacei, i gamberi, le aragoste, il gratin ...

Manovra - Ecco Tutte le misure : Modifica della riforma delle pensioni, con l'estensione della platea che potrà lasciare il lavoro con le attuali regole; super ticket ridotto, partendo dalle Regioni che non ne hanno abusato in ...

Manovra - arriva l'ok del Senato alla fiducia con 140 voti. Ecco Tutte le misure su famiglia - fisco e pensioni : arriva l'ok. È passata in Senato la fiducia che il governo aveva posto sulla Manovra. I voti favorevoli sono stati 140, i contrari 97. Nessun astenuto. LEGGI ANCHE...

Manovra con fiducia - oggi atteso l’ok in Senato - domani al Senato. Ecco Tutte le novità : Con un ritardo di due giorni sulla tabella di marcia, il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sulla legge di Bilancio. Ieri mattina il testo è dovuto però tornare in commissione per alcune coperture relative al 2020 ancora da sistemare: la Manovra di fine legislatura - dopo Natale è atteso lo scioglimento delle Camere - è un concent...

Da Pirelli a Suning - Ecco quanto valgono tutte le sponsorizzazioni dell’Inter : quanto valgono gli sponsor dell'Inter? A livello complessivo, la cifra è nota: nelle ultime tre stagioni, infatti, i ricavi da sponsorizzazioni per il club nerazzurro si sono assestati a quota 39,1 milioni nel 2015, 44,5 milioni nel 2016 e 108,3 milioni nel 2017 L'articolo Da Pirelli a Suning, ecco quanto valgono tutte le sponsorizzazioni dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business ...

Ciaspolate ed escursioni : Ecco Tutte le iniziative dell’AIGAE per Natale : Ciaspolate sulla neve, sotto cieli stellati, con dinanzi panorami che spazieranno in contemporanea dal mare alle montagne, con le Guide Aigae in tutta Italia per vedere lupi, cervi, caprioli ma anche escursioni che condurranno in grotte per vedere altari ed in vetta per ammirare presepi realizzati nei tronchi di un albero. Abruzzo, Umbria, Lazio, Marche saranno regioni ancora una volta protagoniste. Il lavoro delle Guide AIGAE è apprezzato dalla ...

Piazza Duomo blindata per il Capodanno. Ecco Tutte le "istruzioni per l'uso". : In Piazza Santa Maria Maggiore, dalle 14.30 alle 17.30, il pomeriggio del primo gennaio sarà all'insegna di laboratori e spettacoli pensati anche per i più piccoli: ci sarà infatti anche un angolo ...

Il Vaticano ha sposato i valori Lgbt. Ecco Tutte le accuse : Il Vaticano avrebbe in qualche modo sposato la piattaforma culturale della comunità Lgbt. L'accusa, questa volta, arriva dal mondo tradizionalista. Un articolo a firma di Francesco Agnoli su La Nuova Bussola Quotidiana - infatti - mette in rilievo come alcuni settori comunicativi della Santa Sede starebbero dando maggiore spazio ai network e ai messaggi della comunità LGBT rispetto ai temi tipici della famiglia tradizionale. E Agnoli ...

Manovra - salta la stretta sui contratti a termine. Ecco Tutte le novità : La Manovra approda nell'Aula della Camera domani alle 21. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. È prevedibile che la fiducia sia apposta dal governo giovedì mattina. Nulla di ...

SOTTOCOSTO Euronics anche sul sito web. Ecco Tutte le offerte : Dopo il volantino, Euronics lancia il SOTTOCOSTO di Natale sul sito internet valido fino al 24 Dicembre 2017 con tanti prodotti a prezzi incredibile Il SOTTOCOSTO anche su Euronics.it dal 15 al 24 Dicembre 2017 Euronics lancia il SOTTOCOSTO valido anche online fino a Natale, dal 15 al 24 Dicembre 2017 che la promozione SOTTOCOSTO che fino […]

#RICCANZA 2 Ecco Tutte le anticipazioni del docu-reality dei giovani ricchi italiani : Appuntamento con #RICCANZA 2, la nuova stagione del docu-reality sui giovani ricchi italiani, continua su MTV (in esclusiva su Sky al canale 133) oggi, alle 22.50 e sarà disponibile anche su Sky On Demand, Sky Go e Now Tv. Nelle puntate in onda domani oggi conosceremo anche un nuovo protagonista che si aggiunge al cast della seconda stagione dello show: il fashion globetrotter di origini spagnole JUAN FRAN SIERRA. Il programma di grande ...

Buone Feste e Buon Natale in tutte le lingue del mondo : Ecco immagini e frasi da condividere [GALLERY] : 1/51 ...

Assegni - età - cumulo : ?Ecco Tutte le novità 2018 per le pensioni : L’anno prossimo verrà parificato il requisito anagrafico per accedere al trattamento di vecchiaia:?sia gli uomini sia le donne dovranno avere almeno 66 anni e 7 mesi di età. Un anno in più di età per accedere anche all’assegno sociale. L’anno del cumulo per i professionisti...