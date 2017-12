Ecco le auto più rottamate del 2017

Ecco come sarà l'automobile del futuro Video : Secondo le previsioni degli esperti del The Boston consulting group, societa' di consulenza con ramificazioni in tutto il mondo, nel 2030 il 25% degli spostamenti a bordo di auto private negli Usa sara' fatto mediante auto condivise, auto elettriche o dotate di sistemi di guida autonoma, e questo comportera' una diminuzione dei costi degli spostamenti del 60%. E' quanto emerge dal report The reimagined car: shared, autonomous, and electric, che ...

Ecco come sarà l'automobile del futuro : Secondo le previsioni degli esperti del "The Boston consulting group", società di consulenza con ramificazioni in tutto il mondo, nel 2030 il 25% degli spostamenti a bordo di auto private negli Usa sarà fatto mediante auto condivise, auto elettriche o dotate di sistemi di guida autonoma, e questo comporterà una diminuzione dei costi degli spostamenti del 60%. E' quanto emerge dal report "The reimagined car: shared, autonomous, and electric", che ...

Autostrade : pedaggi a rischio aumento - Ecco perché : I senatori pentastellati Andrea Cioffi, Marco Scibona e Alfonso Ciampolillo hanno presentato all'Anac, l'autorità anti - corruzione, un esposto nel quale si ipotizza un indebito arricchimento da parte della società concessionaria delle Autostrade, che fa capo alla famiglia Benetton. Questo potrebbe avere conseguenze dirette sulle tasche degli italiani, costringendoli a sborsare qualcosa come due miliardi di euro in più, a causa di un aumento dei ...

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Come lo festeggiano gli Jelena? Ecco l'auto addobbata per le feste : Natale è alle porte e JUSTIN BIEBER si prepara a festeggiarlo in grande stile con un auto addobbata per l'occasione. Intanto tra lui e SELENA GOMEZ...(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 03:13:00 GMT)

Regali di Natale - Ecco sette idee “sciccose” per gli irriducibili dell’auto : Con le feste natalizie non c’è forse tutto il tempo per mettere in pratica le speciali idee-regalo proposte dal portale Wired e dedicate agli appassionati d’auto più irriducibili, ma vale in ogni caso la pena vederle in rassegna: si tratta di sette proposte anche piuttosto costose, naturalmente, ma che hanno il pregio di centrare in pieno attenzione ed emozioni di chi respira… a quattro ruote. Del resto, come aggiunge il popolare sito americano, ...

Il giallo di Sofiya : dopo i due amanti Ecco le tracce sospette nell'auto : CORNUDA - Gli accertamenti del Ris sono iniziati ieri mattina, nei laboratori di Parma. È stato compilato l'elenco di tutti i reperti acquisiti la scorsa settimana nella villetta e nell'auto di Sofiya,...

Incidente ferroviario Washington : Ecco come poteva essere facilmente evitato il deragliamento del treno che è piombato sull’autostrada : Il Senatore Chuck Schumer ha criticato il Dipartimento dei Trasporti per non aver “fatto abbastanza pressione” per la piena realizzazione di una tecnologia chiamata Positive Train Control (PTC), che secondo lui avrebbe evitato il deragliamento di Amtrak. Il treno di Amtrak che ha deragliato e ha ucciso almeno tre persone stando a quel che si dice viaggiava a 80 miglia orarie su un tratto in cui il limite era di 30 miglia orarie. Il Positive ...

PIT STOP - Ecco quanto guadagnano i club di Serie A dalle aziende di auto : E anche qui si apre un grande scenario, perché altre società di noleggio presenti nel mondo del calcio sono Leaseplan, che ha un accordo con il Genoa , e Sicily By Car, fino all'anno scorso al fianco ...

Rc auto - con le dotazioni tecnologiche sconti sulle polizze fino al 25%. Ecco come : E’ risaputo che gli italiani pagano le assicurazioni Rc mediamente più alte d’Europa: per questo i nostri connazionali, nel tentativo di risparmiare qualche denaro, finiscono spesso preda di truffe on-line da parte di istituti assicurativi fittizi. Tuttavia qualche trucchetto per garantirsi un premio meno oneroso esiste. In primis c’è la “black box”, la scatola nera per auto che aiuta a dare una sforbiciata alla polizza nell’ordine del 15%: in ...

Ecco che anche Toyota si interessa alle auto elettriche... : Per ulteriori dettagli inviato da Gruppo di Acquisto auto elettriche nella categoria Scienza e Tecnologia

Anfia - rivoluzione 4.0 - Ecco le nuove sfide dell'automotive : In questo panorama, cruciale è il ruolo delle università per la formazione delle nuove 'leve': ''Occorre un'assoluta sinergia tra il mondo accademico e quello industriale. Il comparto automotive - ha ...

Giappone - la visita al funerale si fa in auto. Ecco il drive-in funebre – VIDEO : Andate di fretta ma non volete rinunciare a dare l’ultimo saluto ad un amico o un familiare? Non preoccupatevi, la soluzione c’è anche se un pò lontana… Un’agenzia di pompe funebri di Nagano, in Giappone, offrirà infatti per la prima volta un servizio di “ricevimento” tramite drive-in. In pratica, si potranno porgere le proprie condoglianze in fretta e senza scendere dalla propria auto, come potete vedere dal ...

Rc auto contraffatte : Ivass lancia l'allarme - Ecco come difendersi : Sono moltissime le truffe online riguardo le polizze auto che gli utenti hanno segnalato all'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). Proprio tale Istituto ha rilevato delle problematiche riguardo a siti che propongono RC auto che non rispettano le regole e non garantiscono la giusta sicurezza all'automobilista. L'Ivass segnala siti falsi e poco attendibili L'Ivass avrebbe rilevato delle irregolarità attraverso delle ricerche online di ...