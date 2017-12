Ecco cosa pensano gli sviluppatori riguardo il rispetto della linea temporale nei giochi

Pensioni e manovra - Ecco cosa cambia davvero tra il 2018 e il 2019 : L’innalzamento dell’età pensionabile è ufficiale: dal 2019 si potrà andare in pensione a 67 anni, 5 mesi in più rispetto ad ora. Ma non vale per tutti: 15 categorie di lavoratori che svolgono mansioni «gravose» saranno esentate. Scattano gli aumenti grazie all’inflazione

Bibbia e Alieni : Ecco cosa potrebbe essere stata in realtà la Stella Cometa : Nell'ultimo mese sono state molte le notizie che si sono avvicendate che riguardano Gesù, una delle figure di culto principali del cristianesimo. Una di queste è quella che vede essere stata scoperta una lettera scritta da Cristo all'interno di un testo eretico. Ma un'altra notizia sta diventando virale in rete che riguarda sempre l'interpretazione delle Bibbia; in molti sono convinti che la Stella Cometa menzionata all'interno del Testo Sacro ...

Ciro l'immortale è vivo? Ecco cosa accadrà in Gomorra 4 : Anticipazioni Gomorra 4: ma Ciro è morto davvero? Dopo il colpo di scena della terza stagione, in molti si chiedono se Ciro l'immortale sia veramente morto, Vedremo o no il personaggio di Marco D'...

Salute : Ecco cosa succede se mangiamo insalata ogni giorno : Portare ogni giorno in tavola un’insalata o un piatto di verdure ringiovanisce il cervello di almeno 11 anni. A dirlo è uno studio riportato sulla rivista Neurology che ha svelato le straordinarie proprietà dell’insalata che si riflettono sul sistema nervoso. Martha Clare Morris, della Rush University Medical Center a Chicago, autrice della ricerca, ha spiegato che consumare una volta al giorno una porzione di insalata o di verdure ...

Secondo lavoro dei Vip : Ecco cosa fanno Marcuzzi e Canalis al di fuori della Tv Video : Nel nostro Paese molti personaggi dello spettacolo attori, cantanti, showgirl, ecc si sono resi conti che la popolarita' non può durare per sempre. Per questo motivo, è meglio intraprendere una seconda attivita' lavorativa nel caso in cui le luci dei riflettori si dovessero spegnere per un lungo periodo di tempo. Che mansioni svolgono alcuni di essi al di fuori del contesto televisivo? Una giornalista del noto settimanale di gossip Nuovo Tv ha ...

ANTONINO CANNAVACCIUOLO/ Blitz dei Nas al ristorante - Ecco cosa è cambiato al Bistrot di Torino : ANTONINO CANNAVACCIUOLO, Blitz dei Nas al ristorante. Aduc: “Va via? All'estero le regole non sono diverse”. Le ultime notizie sullo chef, giudice di Masterchef, multato dai carabinieri(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 14:47:00 GMT)

Grande Fratello Vip - Ecco cosa fanno a Natale i concorrenti di quest'anno Video : cosa faranno a Natale 2017 i concorrenti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip 2017 [Video]? Come passeranno le feste natalizie le coppie di questa edizione? Iniziamo dalle news che riguardano la coppia compista da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due passeranno insieme queste vacanze di Natale così come dimostrano anche le tante storie che hanno cominciato a postare in queste ore sui socisl, dove li vediamo sempre insieme. ecco ...

IPTV - Sky gratis illegale : Ecco cosa rischia chi lo guarda Video : Molti sicuramente non conosceranno il significato di IPTV. L'acronimo in inglese vuol dire Internet Protocol Television, e sta a significare la trasmissione di canali televisivi tramite un collegamento internet sia ADSL che Fibra. L'IPTV è un programma totalmente legale, perchè all'inizio serviva solo per trasmettere tramite internet dei canali visibili normalmente su un qualsiasi televisore. I furbetti del web Sicuramente in molti avranno ...

Meteo - burrasca in arrivo : le previsioni per Natale e Santo Stefano. E verso Capodanno Ecco cosa accadrà : Il Meteo non concende sconti nemmeno sotto le feste: maltempo in arrivo. Dopo questo periodo caratterizzato dall'alta pressione, il tempo comincerà a cambiare tra Natale e Santo...

Mandzukic ed il post ai compagni : “Ecco cosa mi piace di questa Juve” : “Amo la tenacia, lo spirito e il senso di unità della nostra squadra #grandevittoria”. Poche parole che però sono molto significative. Così Mario Mandzukic ha voluto lodare la prestazione di ieri della sua Juventus, attraverso un post su Twitter. Il croato si sa, è lo specchio dei termini che lui stesso ha utilizzato. Tenacia, unità e spirito sono assieme alla forza fisica alcune delle qualità del calciatore tanto amato da ...

Cibo scaduto - Ecco cosa puoi mangiare e cosa invece devi tassativamente evitare : Alzi la mano a chi non è capitato di trovarsi con il frigorifero aperto, il succulento stuzzichino in mano già pronto per essere addentato e scoprire che, ahimè, è scaduto. Quello dello spreco alimentare è un annoso problema contro cui lottiamo da decenni. Acquistiamo troppi prodotti rispetto al nec