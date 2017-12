E FU COSI' CHE ANCHE RINGO DIVENTO' BARONETTO

Banche in crisi e pochi controlli - così il risparmio diventa a rischio : "Aiuti umanitari", come li ha definiti lo stesso ministro dell'Economia, Padoan. Sono già partite le indagini della magistratura. Forse, nei prossimi giorni, saranno avviate le class action. Ma per ...

Perché l'Austria si oppone alle quote migranti : 'Così pronti a dividere l'Europa' : Kurz è stato più volte critico della politica dei profughi della cancelliera tedesca Angela Merkel. Per mesi, l'Unione Europea ha lottato con la riforma dell'attuale sistema di Dublino, che afferma ...

Minacce e zero concorrenza : così le lobby delle guide turistiche giocano con la bellezza del Paese : Anche le guide turistiche hanno le loro lobby. Gruppi di pressione che in Italia sgomitano e si fanno lo sgambetto per spartirsi la gestione di una parte significativa del patrimonio turistico più importante del pianeta. Sono loro a decidere chi entra e chi e no. Un mondo apparentemente impenetrabile al cambiamento, dove sempre più spesso si accede...

Dai sondaggi al tesseramento così le banche affossano Renzi e il Pd : Non c'è pace per il Pd . Ancora una volta, la quarta nell'ultimo mese e mezzo stando alla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi , il partito guidato da Matteo Renzi fa registrare il ...

'Ma che sta facendo - ma è matto?'. Un Principe William così non si era mai (ma davvero mai) visto! Il video è folle : Ci sono cose che un Principe non dovrebbe fare (o forse sì, chi lo sa). Riformuliamo: ci sono cose che la regina Elisabetta (la nonna del nostro protagonista) non avrebbe mai fatto, ma che ...

Il 2018 sarà l’Anno Internazionale dei Camelidi : ecco perché cammelli - lama e dromedari sono così importanti : La FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, ha eletto il 2018 come l’Anno Internazionale dei Camelidi, che rappresentano il principale mezzo di sussistenza di milioni di famiglie che abitano le aree più ostili di 90 Paesi del mondo. Questi mammiferi di Asia, Nord Africa e America del Sud, si trasformano in un’importante fonte di carne e latte, che assicurano l’alimentazione quotidiana, soprattutto ...

Altro che “Solstizio d’Inverno” : in Brasile oggi inizia l’estate - e Copacabana si prepara al Natale così [GALLERY] : 1/8 Foto Lapresse ...

Banca Etruria - perché se ne parla così tanto : Una filiale di Banca Etruria (foto Ansa) Durante la mattina del 20 dicembre, la Commissione parlamentare di indagine sulle banche ha ascoltato l’ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni il quale ha confermato di avere incontrato, in merito al destino di Banca Etruria, l’allora ministro alle Riforme Maria Elena Boschi, figlia del vicepresidente della medesima Banca, ma di non avere ricevuto pressioni affinché Unicredit ...

Equitazione - Italia mai così in alto da decenni. Che il 2017 non resti un caso isolato : ora serve consolidarsi : Un’Italia bella da impazzire. Il Salto Ostacoli si è tinto nuovamente d’azzurro dopo decenni di anonimato grazie alle straordinarie imprese di due autentici fuoriclasse, Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi, che hanno rinverdito i fasti dei fratelli Piero e Raimondo D’Inzeo, facendo sventolare il tricolore sul podio in giro per il mondo intero. La crescita esponenziale dei due talentuosi cavalieri Italiani non è stata certo casuale. ...

Condivise - elettriche e a guida autonoma : così saranno le auto nell’immediato futuro : Entro il 2030 il 25% dei chilometri percorsi da auto private, negli Stati Uniti, sarà effettuato con auto Condivise, elettriche e a guida autonoma (SAEV: shared autonomous electric vehicles), con una diminuzione dei costi di viaggio pari al 60%. E’ una delle principali evidenze contenute nel report “The Reimagined Car: Shared, autonomous, and Electric” redatto da The Boston Consulting Group, società di consulenza manageriale globale con uffici ...