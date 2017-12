DS 7 Crossback E-Tense - Al volante della versione plug-in hybrid - VIDEO

Leggi la notizia su quattroruote

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) In occasioneprima prova dedicata alla DS 7, la nuova Suv di lusso del neonato marchio francese, abbiamo avuto la possibilità di guidare anche la futura variante-in. Si trattaE-, che prevede un motore termico a benzina abbinato a due unità elettriche. 300 CV totali. Il sistema è in grado di erogare complessivamente 300 CV e di offrire una vera trazione integrale, pur senza ricorrere a un vero albero di trasmissione meccanico. Con un pieno di elettroni, secondo la Casa, si potranno percorrere circa 50 chilometri, grazie alle batterie da 13 kWh, che, peraltro, non sottraggono spazio ai bagagli. Il progetto è già in avanzata fase di sviluppo, ma per vedere in concessionaria questa variante alla spina bisognerà attendere il 2019.