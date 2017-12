Dramma di Natale a Salerno | Alessandro muore a 13 anni stroncato dall' allergia | c' è

Migranti - Natale Drammatico : due barconi dispersi in mare : Le condizioni metereologiche sono proibitive ma i trafficanti di esseri umani stanno abbassando i prezzi e le traversate non si fermano. E così, anche il giorno di Natale, è stato un continuo via vai dalle coste libiche agli scali siciliani. La scorsa notte sono partiti una raffica di allarmi dalle acque fredde del Mar Mediterraneo. Un barcone, che aveva a bordo oltre 120 Migranti, è stato soccorso dalla Proactiva Open Arms e dalla Aquarius, ...

Colpito da un proiettile vagante - 14enne in coma farmacologico. A Parete un Natale Drammatico : Volti tristi a Parete, persino gli scambi di auguri pesano nel giorno di Natale a causa del dramma che ha coinvolto il piccolo Luigi, adolescente di 14 anni, una forte passione per il calcio, ferito...

