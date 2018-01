Donne contro il Femminicidio #36 : le parole che cambiano il mondo con Vanna Ugolini : Le parole cambiano il mondo. Attraversano spazio e tempo, sedimentandosi e divenendo cemento sterile o campo arato e fertile. Per dare loro il massimo della potenza espressiva e comunicativa, ho scelto di contattare, per una serie di interviste, varie Donne che si sono distinte nella lotta contro la discriminazione e la violenza di genere […]

Violenza contro le Donne : ogni giorno due all'ospedale : Nel 2016 non c'è stata una giornata senza che una donna vittima di Violenza non abbia varcato la porta dell'ospedale San Giovanni Bosco. Lo stesso è successo nel 2017 e, seppur con qualche caso in ...

Donne pagate 50 centesimi all'ora - blitz contro il lavoro nero nel Bergamasco : Impegate da una azienda per lavorazioni a domicilio oltre ai dipendenti regolari, lo stipendio massimo era di 250 euro. L'azienda multata per 27mila euro

Uomini e Donne Trono Over : Giorgio contro la Galgani? Video : #Uomini e donne torna dopo l'8 gennaio 2018, ma le news non smettono di interessare il pubblico. Memorabile l'ultima puntata del Trono Over, nella quale si sono registrati picchi di ascolto da record per via della querelle tra Gems e George e per le accuse ad Anna Tedesco, alla quale si contesta l'amicizia con il Manetti, da molti creduta una copertura per nascondere una tresca o, quantomeno, un reciproco interesse. Anna si è difesa e ha ...

Il Parma contro la violenza sulle Donne : in campo contro lo Spezia con una maglia fucsia : maglia Parma violenza sulle donne. Il Parma Calcio 1913, che quest’anno milita nel campionato di Serie B ma con il chiaro obiettivo di tornare presto nella massima serie, continua a sostenere la campagna di sensibilizzazione “Maschi che si immischiano”. L’iniziativa è stata promossa da un gruppo spontaneo di cittadini parmigiani formatosi circa un anno fa […] L'articolo Il Parma contro la violenza sulle donne: in campo ...

Uomini e Donne : Anna contro il programma? Il post sospetto della dama : Anna Tedesco contro Uomini e Donne? La dedica alla sorella su Instagram che agli utenti sembra una frecciatina alla trasmissione Nelle puntate di Uomini e Donne dedicate al Trono Over ultimamente Anna Tedesco è stata spesso tirata in causa dai partecipanti alla trasmissione. Ad essere messo in dubbio questa volta è stato il rapporto che […] L'articolo Uomini e Donne: Anna contro il programma? Il post sospetto della dama proviene da Gossip ...

Milano - scontro tra due tram : quattro feriti lievi - tre Donne e una bambina : E' di quattro feriti il bilancio di un incidente tra due tram a Milano dovuto, secondo una prima ricostruzione, a un tamponamento tra i due mezzi in piazzale Marengo, in zona Parco Sempione. Tra le ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Graziella Montanari contro Gemma e Giorgio : nuove accuse sul web! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Graziella Montanari torna all'attacco dopo l'addio al programma: nuove accuse per Gemma Galgani e Giorgio Manetti!(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : incontro tra Gemma e Giorgio durante la pausa natalizia? (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over: incontro tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti durante la pausa natalizia? Colpi di scena in arrivo per i fan del programma!(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 07:05:00 GMT)

UOMINI E Donne/ Anticipazioni : Anna Tedesco e lo sfogo contro Giorgio Manetti (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over e news: dopo aver chiuso l'amicizia con Giorgio Manetti, Anna Tedesco, delusa e arrabbiata, si lascia andare ad un duro sfogo sui social.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 07:05:00 GMT)