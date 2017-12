Donna di 58 anni riceve per errore una bolletta elettrica da 284 miliardi

Roma. Donna di 54 anni uccisa mentre attraversa in via Titina De Filippo : Una Donna di 54 anni è stata travolta e uccisa da un’automobile mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La cinquantenne è stata travolta mentre attraversava all’angolo tra via Titina De Filippo e via Camillo Pilotto a Roma. Per il…Continua a leggere →

Annie Lennox/ È la prima Donna Cancelliere alla Glasgow Caledonian University (Concerto di Natale 2017) : Annie Lennox, fondatrice del gruppo Eurythmics, sarà fra i protagonisti del concerto di Natale, che quest'anno tornerà nell'Aula Paolo VII in Vaticano (Canale 5, ore 21.10)(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 07:30:00 GMT)

Donna si suicida a Modica - aveva 47 anni : Insano gesto di una madre di due figli a Modica che oggi dopo avere impugnato la pistola del marito si è sparata un colpo in testa togliendosi la vita

Cadavere ritrovato in una valigia : è di una Donna scomparsa due anni fa : E' stato identificato il Cadavere della donna ritrovata all'interno di una valigia nelle campagne di Alice Castello lo...

Napoli - esplode una bomba a San Giovanni - boato nella notte : morto un uomo - ferita una Donna : Esplosione nella notte in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio, rione Pazzigno, dove un uomo è stato recuperato dai soccorsi del 118 in gravi condizioni. La deflagrazione è...

Ecco quali sono gli esami più importanti che una Donna dovrebbe fare dopo i 50 anni di età : Superata una certa soglia di età, le donne dovrebbero avere un occhio di riguardo per la loro salute, infatti è importante tenerla costantemente sotto controllo perché sottoposte a rischi che ne possono compromettere la salute. Oggi, grazie a particolati esami è possibile prevenire numerose malattie che colpiscono il sesso femminile. Vediamo nello specifico quali sono gli esami per cui una donna deve porre particolarmente attenzione soprattutto ...

Donna di 33 anni - madre di due bimbi di 5 e 17 mesi - uccisa a coltellate in casa. E' stato il convivente pakistano : arrestato : MILANO - È stata trovata in bagno, a terra; l'addome squarciato da tre colpi d'arma da taglio nella sua casa in via Santini a Parabiago, nel Milanese. La Donna, Simona Forelli, 33...

Victoria / Jenna Cooleman : "A soli 18 anni - era la Donna più potente del mondo". Anticipazioni del 17 dicembre : Victoria, Anticipazioni del 17 dicembre 2017, in prima Tv su Canale 5. Ad appena 18 anni nasce una nuova Regina, fra scandali di Corte e intrighi. (Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 17:35:00 GMT)

Spagna - muore a 116 anni la Donna più anziana d'Europa : il primato passa a un'italiana : Ana Maria lascia lo scettro di donna più anziana d'Europa all'italiana Giuseppina Projetto che il prossimo 30 maggio compirà 116 anni ed è attualmente la terza donna più vecchia del mondo, alle ...