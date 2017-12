Domani sera a Sanremo il concerto delle Feste

Allerta meteo Campania : criticità prorogata fino a Domani sera : La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’Allerta meteo con criticita’ idrogeologica di colore Giallo fino alle 20 di domani sera estendendola a tutto il territorio regionale. La perturbazione, che al momento interessa alcune aree della Campania, a partire dalle 20 interessera’ anche le altre zone. Si prevedono, fino a domani sera, precipitazioni diffuse, anche a locale carattere di rovescio o temporale, ...

Time in Jazz : tre concerti in programma Domani - da mattina a sera : Il concerto verrà trasmesso in diretta streaming da laeffe . Poi, in serata, la serie di concerti fa tappa alle 21,30 a Mores , dove Monica Demuru e Natalio Mangalavite , reduci dal loro "concerto ...

Roma - Domani apertura serale dei Musei Capitolini : Roma, 22 dic. (askanews) I Musei Capitolini si preparano ad accogliere le festività natalizie con una serata speciale dedicata alla musica jazz contaminata dalla cultura Yiddish e i brani popolari ...

Manovra : fiducia stasera dalle 20 - Domani il voto finale : A fine mattinata il testo era tornato in commissione per sistemare alcune coperture relative in particolare al 2020 dove erano stati riscontrati alcuni scostamenti - La conferenza dei capigruppo di ...

GIORGIO PANARIELLO : Domani e venerdì in diretta in prima serata su Rai 1 “PANARIELLO SOTTO L’ALBERO : A due anni dallo straordinario successo delle due serate-evento che hanno ottenuto un enorme successo di pubblico, critica e ascolti, GIORGIO PANARIELLO torna in prima serata su Rai 1 con “PANARIELLO SOTTO L’ALBERO”, l’imperdibile appuntamento SOTTO L’ALBERO di Natale, in diretta domani e venerdì dal Modigliani Forum di Livorno. New entry sul palco accanto a PANARIELLO sarà DIANA DEL BUFALO. L’attore, autore e comico toscano farà ancora una ...

Domani sera la Trentino Diatec sul temibile campo dello Zaksa : Sul sito www.radiodolomiti.com è possibile consultare tutte le frequenze del network regionale e, allo stesso tempo, ascoltare in streaming la cronaca della partita, accedendo alla sezione 'on air'. ...

Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2017 – Cinque azzurri in gara Domani sera - ci sono Moelgg e De Aliprandini : domani lunedì 18 dicembre si disputerà il gigante Parallelo dell’Alta Badia, prima gara stagionale per questa specialità. L’Italia sarà presente all’appuntamento con ben Cinque atleti: Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Riccardo Tonetti, Roberto Nani. I Cinque azzurri cercheranno di farsi strada nel tabellone e proveranno ad agguantare un risultato di prestigio, sicuramente ci sarà da divertirsi nel corso di ...

Domani sera a Roma gli “Igers Awards” : Turismo e innovazione, dal Gazometro a Villa Torlonia, Roma protagonista nelle foto di Instagram. Meloni: “Sabato oltre 100 appassionati racconteranno sul social la grande bellezza... L'articolo Domani sera a Roma gli “Igers Awards” su Roma Daily News.

Volley : A2 Femminile - Domani sera in campo per la 14a giornata : ROMA - L'A2 Femminile torna in campo mercoledì sera (ore 20.30) per la 14a giornata di andata. Situazione di classifica ancora molto fluida, soprattutto in testa dove ci sono cinque squadre in cinque ...

La partita di Serie A tra Genoa e Atalanta - in programma Domani sera - è stata rinviata per maltempo : La Lega Serie A ha comunicato che il posticipo della sedicesima giornata di Serie A tra Genoa e Atalanta, inizialmente in programma domani sera con calcio d’inizio alle 19, è stato rinviato a martedì a causa del maltempo previsto in The post La partita di Serie A tra Genoa e Atalanta, in programma domani sera, è stata rinviata per maltempo appeared first on Il Post.

Domani - venerdì 8 dicembre - a Sant'Antioco - è in programma la serata dedicata alle Web Series - la parte più innovativa di Passaggi d'Autore. : Un riconoscimento prestigioso, arrivato dopo le numerose vittorie in diversi festival in giro per il mondo. Dalla Sardegna la serie thriller, ideata e realizzata dal regista oristanese Mirko Zaru "...