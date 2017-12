Dodici persone uccise da un liquore | altre 21 finiscono in ospedale

"Dodici buone azioni" per un 2018 a servizio delle persone. Polis chiude il bilancio dell'ultimo anno e festeggia dieci anni di attività : Convocata l'assemblea dei soci per giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 16,30, presso l'Hotel Quattrotorri in via Corcianese 260, per approvare il bilancio e discutere degli obiettivi strategici ed ...

Dodici persone sono morte in un incendio in un albergo sul mar Nero - in Georgia : Dodici persone sono morte in un incendio che si è sviluppato questa notte in un hotel di lusso di Batumi, una località balneare sul mar Nero in Georgia. Le autorità hanno detto che ora l’incendio è stato spento e che The post Dodici persone sono morte in un incendio in un albergo sul mar Nero, in Georgia appeared first on Il Post.

Dodici persone sono morte in un incendio in un albergo sul mar Nero - Georgia : Dodici persone sono morte in un incendio che si è sviluppato questa notte in un hotel di lusso di Batumi, una località balneare sul mar Nero in Georgia. Le autorità hanno detto che ora l’incendio è stato spento e che The post Dodici persone sono morte in un incendio in un albergo sul mar Nero, Georgia appeared first on Il Post.