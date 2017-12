Diretta Newcastle Manchester City risultato live 0-1 streaming video e tv Primo

Newcastle-Manchester City 0-1 in Diretta : risultato LIVE : Newcastle-Manchester City 0-1 LIVE 31' Sterling TABELLINO Newcastle (4-4-1-1): Elliot; Yedlin, Lascelles, Mbemba, Dummett; Manquillo, Murphy, Diame, Aarons; Shelvey; Joselu. Manchester City (4-3-3): ...

Diretta / Newcastle Manchester City (risultato live 0-0) streaming video e tv. Insistono i Citizens! : DIRETTA Newcastle Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata di Premier League(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 21:08:00 GMT)

Diretta / Newcastle Manchester City (risultato live 0-0) streaming video e tv. In campo - si gioca! : DIRETTA Newcastle Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata di Premier League(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 20:12:00 GMT)

Diretta/ Newcastle Manchester City : streaming video e tv - i numeri di Pep. Orario - probabili formazioni - quote : Diretta Newcastle Manchester City: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata di Premier League(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 17:54:00 GMT)

Newcastle Manchester City/ Streaming video e Diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Newcastle Manchester City: info Streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata di Premier League(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 08:45:00 GMT)