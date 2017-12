Dipendenti pubblici | aumento minimo da € 1 019 euro e perequazione

: @thelasturra @giuseppenardec1 @je_suis_io @matteosalvinimi Avrà uno dei soliti dipendenti pubblici che timbra il su… - angeloally : @thelasturra @giuseppenardec1 @je_suis_io @matteosalvinimi Avrà uno dei soliti dipendenti pubblici che timbra il su… - scuroscuroscuro : RT @GiorgiaMeloni: Dopo 10 anni di blocco firmato l’accordo per il contratto dei dipendenti pubblici. Casualmente questo piccolo aumento ar… - antfelline : RT @GiorgiaMeloni: Dopo 10 anni di blocco firmato l’accordo per il contratto dei dipendenti pubblici. Casualmente questo piccolo aumento ar… - ToninoAncostat : RT @damicod: Il nuovo #contratto degli statali riconosce finalmente l’importanza della #formazione per lo #sviluppoprofessionale continuo d… - sabrinacorrier1 : RT @damicod: Il nuovo #contratto degli statali riconosce finalmente l’importanza della #formazione per lo #sviluppoprofessionale continuo d… -

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Stretta sull’assenteismo, sulle molestie e sui conflitti di interesse, maggiori tutele per i lavoratori e maggiore forza contrattuale per i rappresentanti dei lavoratori sono le nuove regole scritte nel nuovo #contratto dei lavoratori. Il nuovo contratto avra' valenza triennale e pertanto, se la parte normativa non può essere utilizzata a ritroso per assenteismo, licenziamenti e così via, la parte economica avra' effetto dal gennaio 2016. L’di stipendio previsto dal nuovo contratto sara' accompagnato da arretrati. Ma quali sono le reali cifre che finiranno nelle tasche dei lavoratori? ecco nel dettaglio tutto quello che bisogna sapere in vista degli aumenti in arrivo . Contratto apripista Un rinnovo che Aran e sindacati hanno raggiunto il 23 dicembre e che riguarda per adesso solo il Comparto dell’Amministrazione Pubblica Centrale, quella che comprende tra ...