Dieta alcalina | mito o realtà?

: #Dietaalcalina, un metodo efficace per depurare il corpo dopo le feste! - SeguiUltimaVoce : #Dietaalcalina, un metodo efficace per depurare il corpo dopo le feste! - Cosmopolitan_IT : La dieta alcalina è un toccasana. Scopri quali sono i cibi da evitare e quali invece hanno un effetto alcalinizzante - FrancescoTenuta : RT @jedasupport: Basterebbe fare una dieta alcalina per prevenire e aiutare a combattere il - jedasupport : Basterebbe fare una dieta alcalina per prevenire e aiutare a combattere il -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) Lada parte di alcuni non è vista nel migliore dei modi, e anche Wikipedia si pone in maniera contraria nei confronti di questo regime alimentare. Sull'enciclopedia più famosa del web è riportato chiaramente che non ci sono basi scientifiche su cui confermare l'efficacia di questo modo di cibarsi. Al contrario pare invece che ci siano numerosi sostenitori che confermano la validità e l'efficacia della. Ma non solo, oltre agli studi esistono anche molte testimonianze che si possono trovare all'interno del libro Miracolo del PH Alcalino scritto da Robert Young e sua moglie Shelley Young., le basi Innanzi tutto spieghiamo nel modo più semplice possibile su cosa si basa la. Il dottor Young spiega che il nostro corpo possiede un PH di 7,4 e il che significa che il nostro organismo è alcalino ovvero ricco di ossigeno. Il benessere ...