Di Maio | Berlusconi ci copia il reddito di cittadinanza

Oroscopo 2018 - la politica : il botto di Berlusconi - l'opportunità per Renzi e la brutta premonizione su Di Maio : Finisce l'anno, tempo di oroscopi. E tra quelli più appassionanti, ecco quello di Mauro Perfetti per il settimanale Oggi. Già, perché oltre ai segni le previsioni riguardano il prossimo anno dei vip e dei politici. E, leggendo le stelle, si intercettano prospettive interessanti. Si parla di politica

Berlusconi - il bersaglio è Di Maio : 'Non ha mai lavorato - si trovi un impiego e poi potrà candidarsi' : Sono loro i veri professionisti della politica perché il loro unico mestiere, il loro unico mezzo di sostentamento è ciò che guadagnano in Parlamento ' . ' Il progetto dei grillini - incalza il ...

Di Maio : “Berlusconi dice che mi devo trovare un lavoro? Non ha più credibilità - fa le stesse promesse da 20 anni” : “Berlusconi dice che mi devo trovare un lavoro e poi governare? Io mi candido a governare il Paese con un movimento che vuole fare della gestione giusta dei soldi dei cittadini un modo di governare. Poi tornerò alla mia vita perché da noi regole ferree che impediscono di fare politici di professione. Sono loro che da 20 anni fanno le stesse promesse me non hanno nessuna credibilità ”. Lo ha detto Luigi di Maio , candidato premier del ...

Berlusconi a Di Maio : "Trovati un lavoro" : Noi abbiamo un progetto per far ripartire l'Italia, mentre il loro massacrerebbe di tasse la nostra economia, e il ceto medio che loro invidiano, bloccherebbero le infrastrutture, accentuerebbero l'...

Pensioni : le ultime novità dalla Camera e lo scontro Di Maio -Berlusconi Video : Continua lo scontro politico sulla riforma # Pensioni mentre si avvia verso l'ok a Montecitorio la legge di Bilancio 2018. Tra le misure sinora varate nell'iter parlamentare della manovra economica alla Camera dei Deputati in materia previdenziale l'ampliamento dell'Anticipo Pensioni stico sociale e l'introduzione di sconti contributivi [ Video ] per la pensione anticipata delle donne madri. Ancora nessuna novita' sulla eventuale proroga di #Opzione ...

"Renzi - Di Maio e Berlusconi? Voglio Pannella - voglio Berlinguer - non degli ometti dannosi - fieri della loro ignoranza e votati al particulare" : "Come si fa a scegliere fra Renzi, Di Maio e Berlusconi?". Esordisce così Barbara Alberti, quando le chiedo dei leader italiani di oggi. "È come se mi domandassi se preferisci spararti o buttarti dalla finestra. Se preferisci la Volpe o il Gatto" continua, con una voce netta, che tradisce un lontano accento umbro. "Io non scelgo nessuno. Io voglio vivere. voglio Pannella, voglio Berlinguer, non degli ometti dannosi, fieri della ...