Da Dunkirk a Detroit | ecco la mappa dei film da ricordare

(Di mercoledì 27 dicembre 2017) È stato un anno poco felice per la qualità del grande schermo, con pochi titoli meritevoli di un 8 in pagella e moltissimifiniti, nello spazio di un amen, nel dimenticatoio. Come ogni fine dicembre, abbiamo provato a elencare quelli che, a nostro parere, sono stati i più significativi. Consideratela una classifica da Bar Sport.10) ELLE Una donna viene violentata, ma riprende, glaciale, come se niente fosse, la sua vita, meditando, però, la vendetta. Verhoeven confeziona un thriller disturbante affidandosi a una sensazionale Isabelle Huppert.9) LADY MACBETH La Macbeth gelida dark lady è un macigno al cuore per lo spettatore, annichilito dalla perversa crudeltà di questa giovane carnefice. Da applausi la splendida Florence Pugh, un'attrice dal futuro radioso.8) LA LA LAND Nonostante i sei Oscar vinti, un musical che ha diviso il pubblico, rilanciando, però, un genere che fa ...