Da Dunkirk a Detroit - ecco la mappa dei film da ricordare : È stato un anno poco felice per la qualità del grande schermo, con pochi titoli meritevoli di un 8 in pagella e moltissimi film finiti, nello spazio di un amen, nel dimenticatoio. Come ogni fine dicembre, abbiamo provato a elencare quelli che, a nostro parere, sono stati i più significativi. Consideratela una classifica da Bar Sport.10) ELLE Una donna viene violentata, ma riprende, glaciale, come se niente fosse, la sua vita, meditando, però, la ...