Cultura digitale e marchette | fermi a 2000 anni fa

Veneto : Associazioni Confindustriali unite per diffusione Cultura digitale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Protocollo prevede principalmente: L’istituzione in ciascuna Territoriale di un DESK che costituisca per le aziende associate il punto di riferimento per: informazioni generali; eventi e seminari; formazione; servizi di audit e consulenze; opportunità di finanziamento;

Veneto : Associazioni Confindustriali unite per diffusione Cultura digitale (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Siamo infatti tutti concordi che in tema di Industria 4.0 avere un punto di riferimento unitario e immediatamente riconoscibile è una grande facilitazione per gli associati che potranno così avere una visione completa di tutte le potenzialità di sviluppo strategico deriv

Confindustria : Territoriali unite per Cultura digitale : Padova, 1 dic. (askanews) Confindustria Veneto e le Associazioni Territoriali hanno firmato un Protocollo d'Intesa su Industria 4.0 che crea una cabina di regia unitaria per sviluppare azioni comuni ...