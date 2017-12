: @BausciaCafe E chi se ne frega disperiamoci sabato se non vinciamo.sabato ci giochiamo la Champion altro che coppa italia - irascema1975 : @BausciaCafe E chi se ne frega disperiamoci sabato se non vinciamo.sabato ci giochiamo la Champion altro che coppa italia - DimatteoMartina : E io che pensavo che Spalletti avrebbe vinto anche la Coppa Italia - riyadefc_ : RT @_GIFN: Coppa Italia semifinal | Lazio vs. Milan - ouggi : Coppa Italia semifinal :Lazio v Milan - GoalItalia : #MilanInter 1-0: #Cutrone decisivo nei supplementari, rossoneri avanti in Coppa Italia ???? -

Riscattoche vince il derby con l'Inter (1-0 ai supplementari) ed è indicon la Lazio NelGattuso,senza Gigio Donnarumma e all'ultimo minuto,Sturari, schiera in porta Antonio Donnarumma,all'esordio assoluto. Primo tempo con pochi lampi. Inter in gol al 24' con Perisic, ma il Var annulla per fuorigioco.Nella ripresa Suso scheggia la traversa (80'). Occasioni anche per Bonaventura,2 volte, Perisic e Joao Mario (che chance).Si va ai supplementari.Al 104' Suso 'inventa' per Cutrone che batte Handanovic: 1-0(Di giovedì 28 dicembre 2017)