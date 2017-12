Coppa del mondo di sci in tv Slalom a Lienz | orari e favoriti

Mutko lascia anche la direzione organizzazione Coppa del mondo : Mutko, già ministro dello sport ai tempi delle olimpiadi di Sochi del 2014, viene considerato come il responsabile dello scandalo del doping di stato. Al suo posto, alla guida dello sforzo ...

Calcio : niente derby di Coppa Italia per Donnarumma. Contrattura con edema infiammatorio alla coscia per il portiere del Milan : niente da fare per il Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il giovane talentuoso portiere del Milan dovrà rinunciare al derby di Coppa Italia con l’inter, programmato stasera alle ore 20.45 a San Siro e valido per i quarti di finale del torneo nazionale. Le condizioni dell’estremo difensore già da alcuni giorni non sono delle migliori, uscito acciaccato dall’ultima partita contro l’Atalanta, persa dai Milanisti tra ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Bormio 2017 : cancellata la seconda prova di discesa per una fitta nevicata : La seconda prova di discesa in programma quest’oggi a Bormio, dove si sta disputando l’ultima tappa del 2017 della Coppa del Mondo di sci alpino 2017-2018, è stata cancellata. La cittadina lombarda è stata investita da una fitta nevicata stamattina, costringendo gli organizzatori a prendere la decisione di annullare la prova. Prima avevano provato a disputare ugualmente la discesa, abbassando il cancelletto di partenza e ritardando ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mikaela Shiffrin favorita a Lienz. Moelgg e le altre azzurre a caccia di un altro podio : C’è sicuramente un fattore comune in questa stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ed è il maltempo. Anche in quel di Lienz le condizioni climatiche non favorevoli hanno portato gli organizzatori ad un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori. Le gare di Lienz (Austria) si alternano ...

Milan-Inter è il derby della paura : la Coppa Italia per allontanare la crisi : Vale una finale di Coppa del Mondo per noi. Nessuno si aspettava un momento con tutte queste difficoltà. Questa partita ci può cambiare la stagione a livello mentale e di risultati " Gennaro Gattuso -...

LIVE Lazio-Fiorentina - Coppa Italia in DIRETTA : 1-0 - viola a caccia del pareggio ma i biancocelesti si coprono bene : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Fiorentina, quarto di finale della Coppa Italia 2018. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sfideranno per un posto in semifinale e per continuare a ...

Il Carbonia ha vinto - come da pronostico - la 55ª edizione della Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni - 2 a 1 sulla Marco Cullurgioni Giba. : Al termine della partita sono state effettuate le premiazioni, alla presenza dell'assessore dello Sport del comune di Carbonia, Valerio Piria. Oltre alle due squadre protagoniste della finalissima, è ...

Coppa Santo Stefano - ecco foto e classifica della corsa : Pietrasanta (Lucca), 26 dicembre 2017 - Consueto appuntamento con la Coppa Santo Stefano , giunta alla sua 65esima edizione, valida come terza prova del Trofeo della Versilia Storica-3° Memorial ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2017-2018 : Mathieu van der Poel domina a Heusden-Zolder! Lechner ancora sul podio! : Mathieu van der Poel torna a ruggire: nella classica tappa di Coppa del Mondo del 26 dicembre a Heusden-Zolder, il fenomeno olandese si è ripreso il Ciclocross in mano con una prestazione superlativa pur su un percorso non eccessivamente selettivo. Mathieu ha patito all’inizio il tentativo di attacco di Wout Van Aert, il suo avversario più temibile: la coppia è riuscita sin da subito a fare la differenza sugli altri e proprio da questa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Maltempo a Lienz - cambia il programma! Invertiti slalom e gigante (28-29 dicembre) : Il Maltempo sta imperversando a Lienz dove le donne torneranno a gareggiare per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino dopo la piccola sosta natalizia. Nella località austriaca sono infatti previste due gare ma gli organizzatori hanno optato per un’inversione in calendario delle due prove: lo slalom è stato anticipato a giovedì 28 dicembre mentre il gigante si disputerà il giorno successivo sperando in condizioni meteo migliori. Confermati ...

Milan-Inter - Coppa Italia 2018 : il derby del riscatto per rossoneri e nerazzurri. E’ già sfida che vale una stagione! : Mercoledì 27 dicembre alle ore 20.45 lo stadio San Siro sarà teatro del derby di Coppa Italia tra Milan ed Inter, valido per i quarti di finale della competizione nazionale. Una partita secca nella quale le due compagini di Rino Gattuso e Luciano Spalletti andranno a caccia di riscatto reduci da due ko consecutivi in campionato, pur vivendo momento assai diversi. IL MOMENTO DIFFICILE DEL MILAN – I rossoneri, nell’ultimo confronto di ...